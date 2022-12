EUA testam com sucesso protótipo de míssil hipersônico, diz Força Aérea norte-americana

A declaração partiu da Força Aérea norte-americana por meio de um comunicado de imprensa. “Um B-52H Stratofortress lançou com sucesso o primeiro All-Up-Round AGM-183A” , disse.

Segundo o comunicado, o armamento de resposta rápida lançado a partir do ar (ARRW, na sigla em inglês) alcançou velocidade hipersônica .

“Após a separação do ARRW da aeronave, ele atingiu velocidades hipersônicas superiores a cinco vezes a velocidade do som, completou a sua trajetória de voo, e detonou na área terminal”, detalhou a Força Aérea dos EUA.

Enquanto os testes anteriores do míssil se concentraram na verificação do desempenho do propulsor, o teste atual foi o primeiro lançamento de um protótipo completo de míssil operacional.