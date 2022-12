Os preços dos alimentos holandeses sobem à medida que a economia enfraquece – CMIO

Economistas não esperam mais “recuperação impressionante” e culpam alta da inflação pelo fraco desempenho

Os preços dos alimentos na Holanda aumentaram 15,7% em novembro em comparação com o ano passado, mostram dados divulgados na quinta-feira pela Statistics Netherlands (CBS).

O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 9,9% em novembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Os especialistas apontam que o pão, os cereais, a carne e os laticínios, em particular, contribuíram para o aumento dos preços.

De acordo com o Índice Europeu Harmonizado de Preços ao Consumidor (IHPC), serviços e bens de consumo no país ficaram 11,3% mais caros em novembro do que no mesmo período de 2021.

Em seu último relatório trimestral divulgado na segunda-feira, a empresa holandesa de serviços financeiros Rabobank rebaixou suas estimativas de um “recuperação impressionante” da pandemia de Covid depois que o crescimento estagnou no terceiro trimestre, e disse que a economia do país vai “por muito pouco” crescer nos próximos anos.

O economista do Rabobank, Nic Vrieselaar, observou que a economia holandesa atingiu seus limites este ano e apontou para “escassez de pessoal e equipamentos em todos os lugares.” A capacidade de produção também é prejudicada pelo aumento dos preços da energia, não deixando espaço para crescimento, de acordo com o relatório.

“A alta inflação e o aumento das taxas estão pressionando os gastos dos consumidores e das empresas”, ele adicionou.

Após o crescimento esperado de 4,2% para este ano, os analistas preveem um desempenho fraco para a economia holandesa, com apenas um avanço de 0,6% no próximo ano, e projetam um aumento de 1% do PIB em 2024.

