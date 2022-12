Coreia do Norte se prepara para testar armas nucleares – Seul – CMIO

Se for verdade, a detonação seria o primeiro teste nuclear conduzido por Pyongyang desde 2017

A Coreia do Norte é “pronto” e provavelmente testará uma arma nuclear, disse o primeiro-ministro sul-coreano Han Duck-soo à Sky News na segunda-feira. Embora reconhecendo que era “difícil saber exatamente quando” o teste pode ocorrer, “concluímos que eles estão preparados,” ele disse.

Pyongyang não realiza nenhum teste nuclear há anos – o último ocorreu em 2017, e um novo teste seria visto como uma grande escalada nas tensões. No entanto, lançou mais mísseis no ano passado do que em qualquer outro período desde que o líder Kim Jong-un assumiu o cargo de seu pai em 2011.

Han explicou que Seul sempre teve “preparações” em vigor para qualquer ataque de sabre nuclear por seu vizinho do norte, embora “não podemos dizer neste momento que tipo de resposta será dada.”

“Mas claramente gostaríamos de ter algum tipo de capacidade de dissuasão estendida, incluindo todos os tipos de opções,” ele explicou.













Kim declarou no mês passado que o objetivo da Coreia do Norte era ter a capacidade nuclear mais poderosa do mundo. Em uma ordem pública, ele descreveu o Hwasong-17 ICBM como o “arma estratégica mais forte do mundo.” Pyongyang disparou o míssil no início de novembro como um gesto de “dissuasão nuclear esmagadora” contra o “ameaça militar dos EUA” e seus aliados na região.

Falando à Sky News, Han rejeitou qualquer crítica à abordagem linha-dura de seu governo nas negociações com o Norte, argumentando que a mudança de Seul é meramente “um curso natural para qualquer país aumentar o nível de autossuficiência em termos de segurança.”

“Garantiremos a paz em nossos termos, não nos termos ditados pela Coreia do Norte,” ele disse.

No mês passado, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol instou a China a pressionar a Coreia do Norte a desnuclearizar, argumentando que era do interesse de Pequim, já que as tensões com a Coreia do Norte estavam trazendo mais ativos militares americanos para a região.

Han criticou a China diretamente, afirmando que gostaria de ver a potência regional se tornar uma “valor mais baseado em regras e mais universal respeitando o país.” Ele também reclamou do impacto da política de Covid-zero de Pequim na economia da Coréia do Sul.

Seul deu a entender no mês passado que estava considerando a possibilidade de adquirir armas nucleares ou hospedar armas nucleares americanas em seu território, caso o relacionamento com Pyongyang se deteriorasse ainda mais.