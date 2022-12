China quer derrubar dólar no comércio de petróleo – Reuters — CMIO

O presidente Xi Jinping teria dito que seu país trabalhará para pagar o combustível em yuan

Pequim trabalhará para fazer compras de energia em yuan, em vez do dólar americano, sinalizando outro passo para se afastar ainda mais do dólar, disse o presidente da China, Xi Jinping, aos líderes do Golfo Árabe, conforme citado pela Reuters.

O líder da China destacou a necessidade da mudança ao falar em uma cúpula sino-árabe organizada pela Arábia Saudita no início desta semana. Xi manteve conversas separadas com os chefes dos estados do Golfo Pérsico na cúpula que supostamente reuniu 30 líderes de toda a região.

Maior importadora de petróleo do mundo, a China aumentou em novembro as compras de petróleo em 12% em relação ao ano anterior, marcando a maior alta em 10 meses, apesar das severas restrições relacionadas à pandemia. As refinarias estatais chinesas intensificaram as compras de petróleo bruto dos EUA, enquanto mantinham altas importações de petróleo russo antes do embargo europeu de 5 de dezembro e da imposição de um teto de preço do petróleo.

As refinarias independentes da China também movimentaram uma quantidade recorde de petróleo bruto iraniano com grandes descontos, passado como petróleo proveniente da Malásia, que é comumente usado como ponto de transferência para o petróleo originário da Venezuela e do Irã, atingidos por sanções.

A Arábia Saudita foi o principal fornecedor de petróleo da China nos primeiros dez meses de 2022, respondendo por 18% das compras totais de petróleo bruto da China, com importações totalizando 73,54 milhões de toneladas, ou 1,77 milhão de barris por dia, mostraram dados da alfândega chinesa.

O grande interesse no yuan e em outras moedas dos principais importadores de petróleo surgiu após sanções sem precedentes introduzidas por Washington e seus aliados contra a Rússia, um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo devido à operação militar de Moscou na Ucrânia.

