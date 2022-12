Ativistas levam governo do Reino Unido ao tribunal por causa de combustíveis fósseis – CMIO

O Greenpeace quer congelar novas perfurações de petróleo e gás, à medida que os preços dos combustíveis aumentam e as temperaturas caem

O Greenpeace pediu ao Tribunal Superior da Grã-Bretanha que revise a decisão do governo de conceder 130 novas licenças de perfuração de petróleo e gás no Mar do Norte, informou o Financial Times na segunda-feira. As novas concessões são consideradas pelos conservadores governantes como essenciais para manter o Reino Unido “seguranca energetica.”

O grupo ambiental afirma que o governo “falhou em seu dever legal de avaliar adequadamente [the licenses’] impacto climático”, O ativista do Greenpeace, Philip Evans, disse ao jornal.

Juntamente com dois outros grupos de ação climática, Friends of the Earth e Uplift, o Greenpeace também escreveu ao secretário de negócios Grant Shapps, instando-o a cancelar o “ilegal” licenças. Os ativistas argumentam que novas perfurações no Mar do Norte colidem com o compromisso do governo de atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050.













O governo suspendeu a concessão de novas licenças de perfuração em 2019, citando um possível conflito com o Reino Unido. “objetivos climáticos mais amplos”. No entanto, uma nova rodada de licenciamento foi anunciada em outubro, com reguladores citando a necessidade de fazer “qualquer coisa que pudermos” para reforçar a produção doméstica de energia depois que a Grã-Bretanha se separou dos recursos russos de combustíveis fósseis no início deste ano.

Uma declaração do governo insiste que “Embora não possamos comentar sobre os processos judiciais em andamento, é vital que continuemos a manter nossa segurança energética, aumentando nosso fornecimento de energia local e fortalecendo nossa resiliência doméstica.”

Enquanto isso, como as temperaturas na Grã-Bretanha caíram abaixo de zero no fim de semana, o custo do dia seguinte por megawatt-hora de eletricidade atingiu um recorde de £ 675 ($ 828) na segunda-feira, informou o The Guardian. De acordo com dados do governo, o custo do óleo para aquecimento doméstico é atualmente quase duas vezes mais caro do que era no início do inverno passado, enquanto a End Fuel Poverty Coalition estima que 16,4 milhões de pessoas no Reino Unido não poderão pagar pelo aquecimento durante a temporada. .