Nação do Golfo diz que produtores de petróleo desconfiam de teto de preço – Bloomberg – CMIO

Os principais produtores de petróleo estão preocupados com o limite de preço imposto pelo Grupo dos Sete nações às exportações de petróleo bruto da Rússia, disse o ministro da energia de Omã, Salim Al-Aufi, em entrevista à Bloomberg.

O limite para o petróleo russo transportado por via marítima, fixado em US$ 60 por barril, foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália em 5 de dezembro. Ele proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços a navios carregados com petróleo russo, a menos que a carga seja adquiridos ao preço indicado ou abaixo dele.

“Acho que ninguém gosta disso,” Al-Aufi disse à agência no início desta semana. “Não sabemos até onde isso vai. Hoje é a Rússia. Mas amanhã isso pode mudar e pode ser um limite de preço global. Isso seria extremamente sério.”

O ministro também alertou que a medida pode levar a menos investimentos na produção de petróleo globalmente.

Falando dias depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) se reuniram para discutir políticas, Al-Aufi disse que o grupo concordou em manter a produção estável, enfatizando que o mercado não está “pronta para receber volumes adicionais.”













O ministro também disse que a Opep+ sentiu que os dados mais recentes não justificavam outra redução na oferta. Em outubro, a aliança acordou uma redução diária de dois 2 milhões de barris.

“Qualquer corte adicional provavelmente enviaria uma mensagem negativa ao mercado”, disse Al-Aufi. “Por enquanto, estamos segurando a decisão de outubro. Mas isso não significa que não podemos responder se acharmos que o mercado está significativamente com excesso de oferta ou com oferta insuficiente. Podemos nos reunir a qualquer momento.”

Os preços globais do petróleo bruto subiram mais de US$ 127 por barril logo depois que Washington e seus aliados impuseram sanções à Rússia, um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, por causa de sua operação militar na Ucrânia. Desde então, os preços do petróleo diminuíram, caindo para menos de US$ 80 por barril, já que a demanda em todo o mundo foi prejudicada pela desaceleração do crescimento econômico nos EUA e na Europa, juntamente com restrições prolongadas relacionadas à Covid na China.

