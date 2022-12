Centro de crise de estupro apoiado por JK Rowling exclui mulheres trans – CMIO

O centro vai funcionar apenas com mulheres biológicas, disse um porta-voz do Beira’s Place ao Edinburgh News.

A autora JK Rowling lançou um novo serviço de apoio para mulheres vítimas de abuso sexual. Os organizadores dizem que homens ou homens transexuais serão direcionados para “outros serviços apropriados.”

O centro, chamado Beira’s Place, está localizado em Edimburgo e fornecerá defesa e apoio gratuito por telefone, online e pessoalmente para mulheres com 16 anos ou mais, de acordo com um anúncio na conta do Twitter dos serviços na segunda-feira.

“Fundei o Beira’s Place para fornecer o que acredito ser atualmente uma necessidade não atendida das mulheres na área de Lothians,” Rowling disse durante o lançamento oficial da organização no fim de semana. “Como sobrevivente de agressão sexual, sei o quanto é importante que os sobreviventes tenham a opção de cuidados centrados nas mulheres e prestados por mulheres em um momento tão vulnerável.”

Isabelle Kerr, que vai chefiar o serviço como chefe executiva, afirmou que o Beira’s Place “reconhece que serviços eficazes de violência sexual devem ser independentes, orientados para as necessidades e fornecer serviços responsivos e centrados nas mulheres, para que estejam livres da pressão das agendas políticas atuais.”













Questionadas pelo Evening News se o Beira’s Place vai dar apoio a mulheres trans, as organizadoras reiteraram que o centro é um “Só Mulheres” serviço. No seu site, o Beira’s Place faz uma menção específica que define ‘mulheres’ de acordo com a Lei da Igualdade de 2010, que afirma que “’Mulher’ significa uma mulher de qualquer idade,” sugerindo que a definição não se estende a homens biológicos que se identificam como trans.

“Acreditamos que as mulheres merecem ter a certeza de que, ao utilizar nossos serviços, não encontrarão ninguém do sexo masculino. Quando apropriado, encaminharemos homens ou indivíduos que se identificam como mulheres trans para outros serviços apropriados”, disse um porta-voz do Beira’s Place ao Edinburgh News.

Além de Rowling, o conselho de administração do centro inclui a ex-governadora da prisão e ativista dos direitos LGB Rhona Hotchkiss, o ex-líder trabalhista escocês Johann Lamont, GP Margaret McCartney e Susan Smith, diretora da For Women Scotland.

O Beira’s Place não funcionará como instituição de caridade, pois todas as suas operações serão financiadas pessoalmente por Rowling e não dependerá de doações. Conforme observado por Julie Bindel, do UnHerd, isso significa que os ativistas trans não poderão fazer uma petição à Comissão de Caridade do Reino Unido para encerrar o serviço.