UE endurece as regulamentações sobre criptomoedas – CMIO

Provedores de serviços criptográficos serão forçados a relatar dados de transações às autoridades fiscais

A Comissão Europeia (CE) planeja combater a fraude e evasão fiscal no setor cripto, fazendo com que todos os provedores de serviços de ativos digitais relatem transações envolvendo clientes residentes na UE.

Atualmente, está sendo desenvolvido um mecanismo para forçar as empresas fora do bloco a divulgar as participações dos usuários. De acordo com a CE, as autoridades fiscais atualmente carecem de informações adequadas sobre os ganhos dos detentores de criptomoedas, limitando as receitas fiscais derivadas do setor.

As regras propostas, conhecidas como a oitava diretiva sobre cooperação administrativa (DAC8), visam atingir bilhões de euros em impostos de criptoativos armazenados no exterior. De acordo com estimativas da CE, os estados membros perderam € 93 bilhões (US$ 97,8 bilhões) em 2020 em receitas de IVA, um quarto dos quais pode ser atribuído de forma conservadora a fraude.

“A cobertura do anonimato, o fato de que existem mais de 9.000 ativos criptográficos diferentes atualmente disponíveis e a natureza inerentemente digital do comércio significam que muitos usuários de ativos criptográficos que estão obtendo grandes lucros caem no radar das autoridades fiscais nacionais.” o Comissário Europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, disse em um comunicado na quinta-feira, acrescentando que isso não é aceitável.

Além disso, o braço executivo da UE propôs estender as obrigações de relatórios das instituições financeiras para cobrir o dinheiro eletrônico e as moedas digitais.

A proposta, que segue as novas regras de apresentação de relatórios, precisará da aprovação unânime dos 27 membros do bloco. A previsão é que entre em vigor em janeiro de 2026.

