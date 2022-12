Enquanto isso, o Washington Post, citando representantes não identificados do governo americano, escreveu anteriormente que, nos últimos meses, representantes do Departamento de Estado defenderam a troca do Bout russo por dois americanos – Whelan e Brittney Griner. Moscou, segundo fontes, recusou tal formato de negócio, exigindo que o “russo Vadim Krasikov”, que supostamente representava os serviços especiais russos no passado, fosse incluído na lista de troca. No entanto, as autoridades alemãs, onde, segundo o jornal, “Krasikov” está cumprindo sua pena, deixaram claro para os EUA que sua libertação seria “uma decisão infeliz”. Estamos falando de um cidadão russo Vadim Sokolov. De acordo com a investigação alemã, seu nome verdadeiro é Vadim Krasikov.