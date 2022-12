México, Colômbia, Argentina e Bolívia consideram Pedro Castillo presidente do Peru

Segundo o comunicado, o ex-presidente foi vítima de assédio antidemocrático, “violando o artigo 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos, no tangente ao ‘Pacto da Costa Rica’ , aprovado em 22 de novembro de 1969″ , para posteriormente ser submetido a tratamento judicial .

“Nossos governos pedem a todos os atores envolvidos no processo anterior que priorizem a vontade dos cidadãos que se manifestou nas urnas”, escreve a nota.

Os governos de México, Colômbia, Argentina e Bolívia exortam “os que compõem as instituições a absterem-se de contrariar a vontade popular expressa no sufrágio livre”.

Também pedem que as autoridades respeitem os direitos humanos do presidente Castillo e que lhe seja garantida a proteção judicial.

Nos últimos dias, ao menos 25 pontos da malha viária peruana foram interrompidos por manifestantes que pediam a renúncia da presidente Dina Boluarte e o fechamento do Congresso.

Os manifestantes queimaram pneus de carros e contêineres principalmente nas regiões do sul do Peru,. Os atos também tomaram o aeroporto internacional, em Cuzco

Ele havia ordenado a dissolução do Legislativo e anunciou que formaria um Executivo emergencial, governando por decretos, acrescentando que seria preciso convocar uma assembleia constituinte e promover uma reorganização do sistema judiciário.

Ex-presidente peruano, Pedro Castillo, solicitou asilo no México, diz López Obrador

A conturbada saída de Castillo

Na última quarta-feira (7), após anunciar a dissolução do Congresso e a implementação de um Estado de exceção no país, com toque de recolher, o Congresso votou o pedido de impeachment contra o governo de Pedro Castillo.