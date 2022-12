País da UE afirma que novas sanções contra a Rússia não atingirão o setor de energia – CMIO

Nem os combustíveis fósseis nem a energia nuclear são afetados pelo lote de sanções, disse o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto

O nono pacote de sanções recentemente anunciado contra a Rússia por Bruxelas não envolverá novas restrições contra o setor de energia do país, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, a jornalistas em Bruxelas, após uma reunião dos principais diplomatas do bloco.

Quaisquer dessas restrições ameaçariam os interesses de Budapeste, disse o ministro, acrescentando que tais riscos foram evitados. “Era importante para nós que a segurança do fornecimento de energia não pudesse ser comprometida de forma alguma pelo pacote,” disse ele, acrescentando que “isso foi conseguido”.

Nem os combustíveis fósseis nem a energia nuclear serão afetados por nenhuma das restrições, de acordo com Szijjarto. No entanto, o ministro também criticou o próprio fato de a discussão em Bruxelas ainda estar centrada nas sanções, e não na comunicação com Moscou.

“É um grande problema que as discussões estejam caminhando para as sanções”, disse. Szijjarto disse, chamando essa abordagem de “falha” porque faz “não conduzem à paz”. A questão da paz é assim empurrada para segundo plano enquanto a retórica da guerra domina a discussão, acrescentou o ministro.













Mais cedo na segunda-feira, o principal diplomata da UE, Josep Borrell, disse a jornalistas que ainda não havia acordo sobre o nono lote de sanções anti-Rússia antes da reunião ministerial. De acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o bloco planeja adicionar cerca de 200 entidades à sua lista negra e visar o setor de extração de minerais russos em seguida.

Os meios de comunicação húngaros informaram na segunda-feira que um total de 141 indivíduos e 47 organizações serão adicionados à lista negra da UE. Budapeste também insistiu em remover algumas pessoas da lista, argumentando que isso impediria a comunicação internacional aberta, bem como impediria as negociações necessárias para encerrar o conflito em andamento entre Moscou e Kiev.

As nações ocidentais impuseram várias rodadas de sanções contra Moscou desde o início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro. As restrições envolveram o congelamento de metade de suas reservas de ouro e moeda estrangeira e o direcionamento de suas exportações de energia, incluindo um teto para o preço do petróleo. As sanções fizeram com que o custo de vida e os preços da energia aumentassem, levando a inúmeras manifestações de protesto em toda a Europa.