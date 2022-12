Reino Unido usará usinas movidas a carvão para manter as luzes acesas – CMIO

O operador da rede elétrica alertou que as concessionárias podem ser necessárias para garantir o fornecimento de energia em meio a uma onda de frio

A operadora do sistema elétrico do Reino Unido, a National Grid, colocou duas usinas movidas a carvão em estado de emergência, ordenando que estejam prontas para iniciar a produção ainda nesta segunda-feira.

“Esta medida deve dar confiança ao público no fornecimento de energia de segunda-feira. Esta notificação não é uma confirmação de que essas unidades serão utilizadas na segunda-feira, mas sim de que estarão disponíveis,” disse o Operador Nacional do Sistema Elétrico da Rede (ESO) em um aviso. Acrescentou que colocar as centrais a carvão em standby não significa esperar apagões, e que a medida é apenas uma precaução.

As duas unidades de energia em questão, que pertencem à empresa de energia Drax, são capazes de produzir cerca de 1,1 gigawatts de eletricidade. Eles operam sob contratos de contingência de inverno, o que significa que só podem ficar online se solicitados pelo operador da rede.

A ordem de espera ocorre quando as temperaturas em todo o Reino Unido caíram bem abaixo de zero no domingo, levando a alertas amarelos de neve e gelo em grande parte do país. Prevê-se que o tempo se mantenha frio ao longo da semana, o que obrigaria as famílias a aumentarem a utilização do aquecimento, provocando um aumento da procura de energia e pressionando a rede.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Milhões de britânicos podem se desconectar da rede elétrica

A onda de frio também reduziu a geração de energia eólica no país, que fornecia apenas 3% da eletricidade do Reino Unido no domingo. Isso fez com que a rede dependesse de usinas movidas a gás e importações da Europa continental, principalmente da França. No entanto, as reservas de gás do Reino Unido já estão muito baixas, enquanto a produção de energia nuclear da França vem caindo nos últimos meses, gerando temores de que o país em breve não consiga atender sua própria demanda doméstica.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT