Alemanha deveria retomar cooperação econômica com Rússia, diz chanceler

Além disso, o chanceler afirmou ao jornal Zeit que, na situação atual, é impossível que haja melhoras nas relações, assegurando que atualmente as relações estão sendo cortadas e que a Alemanha e outros países europeus estão “endurecendo as sanções”.

Contudo, Scholz afirma que depois do conflito, a Rússia continuará sendo a maior potência da Europa , e por isso, é fundamental que a Alemanha se prepare para esse momento.

O chanceler também ressaltou que a Alemanha deve cooperar com novos países que são “potenciais parceiros” para Berlim, bem como diversificar seus contatos.

Scholz não foi o primeiro a falar sobre a retomada das negociações com a Rússia. Anteriormente, diversos políticos alemães propuseram a retomada da cooperação com os russos em várias esferas, principalmente no setor energético.