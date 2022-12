Na Bielorrússia começou uma verificação repentina de prontidão de combate

“Por instrução do Presidente da República da Bielorrússia – Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da República da Bielorrússia, sob a liderança da Secretaria de Estado do Conselho de Segurança, começou uma verificação repentina da prontidão de combate”, disse. o serviço de imprensa do Ministério da Defesa, disse em um comunicado.