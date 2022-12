Guru de investimentos projeta ‘piores problemas econômicos da vida’ – CMIO

O aumento da dívida global causará uma recessão severa nos próximos dois ou três anos, diz Jim Rogers

O mundo deve se preparar para sérios desafios econômicos nos próximos anos, de acordo com o lendário investidor Jim Rogers, conforme citado pela agência de notícias Sputnik na segunda-feira.

Questionado sobre sua previsão para o ano de 2023, o criador do Rogers International Commodity Index (RICI) e cofundador do mundialmente renomado Quantum Fund, respondeu “Você deveria estar preocupado.”

Segundo Rogers, “vai haver um período bom, algo fará com que o otimismo volte.”

Ele alertou, porém, que “Depois do otimismo, você deve estar extremamente preocupado porque teremos problemas econômicos novamente em algum momento nos próximos dois ou três anos e provavelmente serão os piores da minha vida porque há muita dívida. Tanta dívida em todo o mundo se acumulou desde 2009. Então, da próxima vez que tivermos um problema, será muito, muito ruim.”

Os comentários do guru do investimento ocorrem no momento em que o crescimento global deve desacelerar para 3,2% em 2022 e 2,7% no próximo ano. O Fundo Monetário Internacional disse em sua perspectiva divulgada recentemente que esta é a expectativa de crescimento mais fraca desde 2001, exceto pela crise financeira global e pela fase aguda da pandemia de Covid-19.

