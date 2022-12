Legislativo de Montenegro acusado de ‘traição’ – CMIO

De acordo com vários meios de comunicação, os manifestantes usaram pedras, garrafas e sinalizadores de trânsito para atacar a polícia. As autoridades responderam declarando uma reunião ilegal e dando ordem de dispersão, após o que a polícia usou spray de pimenta e granadas flash-bang.

A proposta contra a qual eles protestavam alteraria as leis do país balcânico que regem os poderes presidenciais. Segundo as emendas, aprovadas pela primeira vez há um mês, quem tiver “suporte claro” da maioria parlamentar pode tornar-se PM mesmo que não seja nomeado pelo presidente.

Os críticos dizem que é direcionado contra Djukanovic, que governa Montenegro desde o início dos anos 1990 em uma função ou outra e supervisionou sua separação de uma união com a Sérvia em 2006. Seu partido perdeu a maioria parlamentar em 2020, no entanto, e o atual governo de coalizão é liderado por Abazovic, o primeiro primeiro-ministro de etnia albanesa do país.

O parlamento de 81 membros adotou a lei em novembro, com 41 a favor e os legisladores de Djukanovic boicotando a votação. O presidente o devolveu, alegando que violava a separação de poderes e colocava em risco a ordem constitucional. A votação de segunda-feira viu a mesma lei adotada com a mesma margem, com o partido de Djukanovic e dois aliados novamente boicotando a sessão.