Brnabic apontou vários incidentes nesta semana, incluindo KFOR e a polícia de etnia albanesa invadindo um jardim de infância em Leposavic, e disse que o governo de Kosovo liderado por Albin Kurti está violando os acordos de Kumanovo e Bruxelas todos os dias – referindo-se ao armistício de 1999 e ao acordo técnico de 2013 , respectivamente.

Além do ataque ao jardim de infância, as autoridades de etnia albanesa destruíram todo o estoque de uma vinícola da família sérvia em Velika Hoca e “literalmente ocupou a cidade inteira” de Kosovska Mitrovica com centenas de policiais especiais fortemente armados, disse Petar Petkovic, comissário do governo sérvio para Kosovo, na quinta-feira.













Petkovic também alertou “aqueles no Ocidente cujo trabalho é manter Kurti na linha” que o presidente Aleksandar Vucic estava falando sério quando disse que a Sérvia não permitirá outro pogrom na província.

O embaixador russo em Belgrado, Alexander Botsan-Kharchenko, disse que as ações de Pristina representaram um “campanha de intimidação e opressão dos sérvios” com o objetivo de assumir o controle dos condados de maioria sérvia “com tolerância e até apoio do Ocidente.”

“Claro que o Ocidente não se importa em implementar os acordos que eles mediaram”, acrescentou Botsan-Kharchenko. “O que importa para eles é ganhar tempo para o lado que torcem.”

De acordo com a polícia do Kosovo, o destacamento de Mitrovica foi preventivo e parte do “medidas necessárias, razoáveis ​​e legais para fazer cumprir a lei e as decisões dos órgãos estatais do Kosovo.” Pristina acrescentou que é “com o direito de controlar a situação de segurança e fazer cumprir a lei em todo o país.”

Enquanto isso, o presidente da província separatista, Vjosa Osmani, disse que a polícia sérvia irá “Nunca” regressar ao Kosovo, chamando as declarações de Belgrado “Sonhos hegemônicos sérvios” e “uma ameaça aberta de agressão”, de acordo com RT Balcãs.

As tropas da OTAN assumiram o controle de Kosovo em 1999, depois de bombardear a Sérvia por 78 dias. O governo provisório de etnia albanesa declarou a independência em 2008, que Belgrado se recusou a reconhecer.