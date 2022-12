Twitter revela como baniu Trump — CMIO

A estrutura para bloquear um presidente dos EUA em exercício foi definida muito antes do motim do Capitólio

Uma terceira série de “Arquivos do Twitter,” publicado na noite de sexta-feira, ofereceu uma visão sobre a decisão da plataforma de remover a conta pessoal de Donald Trump enquanto ele ainda era presidente dos EUA, com mais revelações prometidas para o fim de semana.

O jornalista Matt Taibbi, autor da primeira reportagem na semana passada, começou compartilhamento a saga da proibição de Trump cobrindo o período entre outubro de 2020 e 6 de janeiro de 2021.

“Mostraremos a você o que não foi revelado: a erosão dos padrões dentro da empresa meses antes do J6, decisões de executivos de alto escalão de violar suas próprias políticas e muito mais, no contexto de interação contínua e documentada com autoridades federais. agências”, Taibi escreveu.

A queda inclui comunicações internas do Twitter de clara importância histórica, pois os funcionários da empresa reconheceram que se tratava de um “momento marcante nos anais do discurso”, a primeira vez eles suspenderam a conta de um chefe de estado em exercício.

Trump foi banido em 8 de janeiro, após uma “revisão próxima” de como seus tweets foram “sendo recebido e interpretado dentro e fora do Twitter,” disse a empresa na época. Seus últimos tweets incluíram uma mensagem em vídeo pedindo a seus apoiadores que não infringissem a lei e saíssem pacificamente do Capitólio dos Estados Unidos, mas também sua alegação de que a eleição de 2020 não foi legítima, o que o Twitter declarou inaceitável.













No entanto, o “quadro intelectual” pois a proibição foi já configurado nos meses anteriores ao motim de 6 de janeiro no Capitólio. Uma mensagem interna mostra um executivo do Twitter ditado que eles precisam olhar para as ações de Trump “ao longo da eleição e, francamente, duram mais de 4 anos.”

Os tweets de Trump criticando a votação em massa pelo correio – uma medida sem precedentes que os democratas lançaram citando a pandemia – estavam sendo divulgados. “visibilidade filtrada” até uma semana antes da eleição, com os executivos do Twitter inventando regras para fazê-lo e parabenizando-se por isso.

Um canal especial foi criado em 8 de outubro de 2020 para executivos seniores, incluindo o ex-chefe de Trust and Safety Yoel Roth, o chefe de Trust and Policy Vijaya Gadde e o principal advogado Jim Baker, para coordenar a aplicação das eleições. este “quadro menor e mais poderoso” agiu como um “Supremo Tribunal de moderação de alta velocidade” muitas vezes fazendo decisões “no vôo,” enquanto também “claramente em contato com agências federais de fiscalização e inteligência sobre moderação de conteúdo relacionado a eleições.”

Enquanto o Twitter já estava implantando um amplo arsenal de ferramentas visíveis e invisíveis para controlar o engajamento de Trump “muito antes” Após o motim do Capitólio, Taibbi observou como em 10 de dezembro alguns executivos queriam usar uma ferramenta de desamplificação recém-criada, antes de seu lançamento oficial, para limitar silenciosamente o alcance de Trump ainda mais. Os moderadores ficaram tão cansados ​​de censurar Trump manualmente que em 6 de janeiro sua conta foi “coberto de bots” para automatizar o processo de colocar rótulos de advertência em seus tweets.

Quando o protesto no Capitólio se transformou em tumulto, a equipe de moderação inicialmente parecia estar em “pânico” e “desespero,” Entre “ligações frenéticas” para “começar a implantar seu arsenal completo de ferramentas de moderação” – até Roth eventualmente “executou o ato histórico” de bloquear temporariamente a conta de Trump. Gadde então enviou um e-mail para toda a empresa, em uma primeira indicação de que uma suspensão permanente provavelmente era iminente.

De acordo com outra mensagem interna, se Trump tentasse usar as contas oficiais do POTUS ou da Casa Branca, o Twitter gostaria “tomar medidas para limitar seu uso” até que eles sejam “transicionado” à nova administração em 20 de janeiro, mas não suspendê-los ou proibi-los de outra forma.













“Examinando todo o Slack de aplicação das eleições, não vimos uma referência a pedidos de moderação da campanha de Trump, da Casa Branca de Trump ou dos republicanos em geral”, disse. Taibi notado. Embora possam existir, “eles estavam ausentes” a partir dos arquivos fornecidos.

Segundo Taibbi, as revelações de sábado terão como foco “o caos dentro do Twitter em 7 de janeiro,” enquanto o “comunicações internas secretas a partir da data-chave de 8 de janeiro” será publicado no domingo.

Taibbi começou a divulgar o “Arquivos do Twitter” na semana passada, com a ajuda e endosso do novo proprietário da plataforma, Elon Musk. A segunda parte revelou a prática de “Shadowbanning” que teve um impacto esmagador nas contas conservadoras. Ele teria sido adiado por um advogado sênior do Twitter que havia sido “avaliação” as gotas sem o conhecimento ou aprovação de Musk. Acabou sendo Baker, ex-conselheiro geral do FBI que Musk demitiu na terça-feira.

A Casa Branca rejeitou as revelações como um “Distração” do problema real com a plataforma, que a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre descreveu como “discurso de ódio”.