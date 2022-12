A China está se afastando do Covid-0 – CMIO

Pequim aparentemente está cedendo em seus rígidos bloqueios, mas os comentaristas ocidentais ainda não estão felizes

A China está se afastando de sua política estrita de Covid zero. Isso fica claro com os acontecimentos recentes no país e alguns sinais da mídia estatal, que Zichen Wang, do famoso boletim Pekingnology, expôs em detalhes metódicos. A conclusão dessa situação é que o público não está mais de acordo com os rígidos controles epidêmicos empregados por Pequim. E alguns meios de comunicação estatais chineses agora estão divulgando histórias para reduzir o medo do vírus.

Você pensaria que a mídia ocidental ficaria satisfeita com essa abordagem, tendo criticado duramente a China por seus controles rígidos. Mas estamos vendo o oposto, com algumas manchetes criticando a China por potencialmente colocar o público em perigo.

Por exemplo, o The Guardian publicou um artigo de opinião de Yu Jie em 30 de novembro, argumentando que a política estrita de Covid-zero de Pequim não poderia continuar diante da frustração pública. Mas apenas quatro dias depois, o jornal publicou outro artigo, criticando a aparente mudança do país de zero-Covid. Argumentou, em essência, que a China não está preparada para isso e poderia colocar em risco o público ao reverter o curso.













O motivo das críticas às políticas de Covid-zero da China pela mídia corporativa no Ocidente era bastante aparente. Os governos ocidentais capitularam aos interesses corporativos durante a pandemia e abandonaram suas populações ao vírus, com países como os Estados Unidos registrando o maior número de mortes no mundo. A mídia corporativa quer criar uma realidade alternativa na qual tomar medidas duras para proteger a população é imoral.

Mas as razões pelas quais eles agora criticam a China por se parecer mais com o Ocidente em termos de política da Covid são mais cínicas. Eles estão basicamente jogando lama e esperando que ela grude, não importa o ângulo ou quantos corpos se acumulam em seus próprios necrotérios. É profundamente repugnante ver e mostrar que Pequim está condenada se o fizer e condenada se não o fizer.

É lamentável ver a China, o último reduto sem Covid em um mundo abalado por uma pandemia única no século, capitular à pressão para abandonar suas políticas bem-sucedidas. Agora, para ser justo, não moro na China e nunca tive que lidar com a dor de cabeça de uma política implacável de quarentena. Mas acho que não ter Covid-19, uma doença que comprovadamente danifica substancialmente o sistema imunológico e pode levar à incapacidade de longo prazo, mesmo em casos leves, circular na sociedade é uma coisa boa, considerando todas as coisas.

Mas, embora a China esteja relaxando seus controles pandêmicos, espero que suas autoridades aproveitem a oportunidade para avaliar as liberdades civis e a saúde pública e chegar a um meio-termo agradável. Uma das coisas que poderia fazer é garantir uma boa qualidade do ar nos edifícios. Como sabemos que o Covid-19 está no ar, a qualidade adequada do ar (isto é, idealmente, níveis de CO2 iguais ou inferiores a 750 partes por milhão) deve ser a principal prioridade na mitigação da doença. Junto com sua abertura, Pequim poderia lançar uma campanha geracional de infraestrutura pública para reformar edifícios com filtros de ar e ventilação. Em vez de regular os indivíduos, poderia regular os ambientes para impedir a propagação da doença. Isso poderia, no mínimo, reduzir as chances de eventos de super espalhadores, instalando filtros de ar ou janelas relativamente baratos em edifícios.













Essa política pode funcionar muito bem e há dados para apoiá-la. Podemos dar uma olhada em um estudo de caso da Irlanda, por exemplo, realizado entre março de 2020 e maio de 2021, onde metade das pessoas que morreram de Covid-19 naquele período foram infectadas em menos de 400 prédios, embora haja são mais de 2,5 milhões de prédios no país. Essa é uma figura alucinante que destaca que o Covid-19 é realmente transportado pelo ar e se espalha por pessoas que inalam ar infectado, o que mostra a importância da ventilação do prédio – especialmente em espaços públicos e áreas com alto tráfego de pedestres.

Agora, não sou médico, epidemiologista, imunologista ou físico de aerossóis. Sou apenas um comentarista de poltrona nesta situação, com opiniões informadas por especialistas relevantes no assunto. Em princípio, penso que qualquer país tem o direito de gerir os seus próprios riscos da forma que lhe aprouver, de acordo com os seus valores, ponderando a opinião pública, bem como as preocupações de saúde pública. E acho que a maioria dos jornalistas ocidentais faria bem em se lembrar disso, porque não é nosso trabalho dizer às autoridades como elaborar políticas de saúde pública. É principalmente nosso trabalho informar o público sobre o que está acontecendo e contar histórias que falam a verdade ao poder – o que é exatamente o oposto do que os ocidentais estão fazendo em relação à China diariamente.