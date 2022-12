Senador dos EUA abandona partido – CMIO

A senadora do Arizona Kyrsten Sinema declarou que está deixando o Partido Democrata para se registrar como independente, prometendo se retirar do Partido Democrata “estrutura partidária” do Congresso. A Casa Branca diz que a decisão não terá efeito sobre qual partido controla o Senado.

Sinema anunciou a mudança na sexta-feira, argumentando que enquanto “algumas pessoas podem ficar um pouco surpresas,” a decisão dela “faz muito sentido” dado que ela tem “nunca se encaixa perfeitamente em qualquer caixa de festa.”

“Eu realmente nunca tentei. não quero” ela adicionou. “Remover-me da estrutura partidária – não apenas é verdadeiro para quem eu sou e como eu opero, mas também acho que proporcionará um lugar de pertencimento para muitas pessoas em todo o estado e no país, que também estão cansadas do partidarismo .”













A Casa Branca afirmou que a saída de Sinema não “mudar o novo controle majoritário democrata do Senado”, com a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre destacando que a senadora “votou com o presidente 93% das vezes em peças-chave, importantes e históricas da legislação.”

Questionado se Sinema havia dado “garantias” à Casa Branca que ela continuaria trabalhando com os democratas, Jean-Pierre se recusou a divulgar quaisquer detalhes das discussões entre Sinema e o presidente Joe Biden, mas enfatizou que ela “trabalhou conosco nas principais prioridades desta administração.”

Embora ela não tenha dito se planeja concorrer à reeleição em 2024, Sinema disse mais tarde ao Politico que não faria caucus com os republicanos, acrescentando “nada vai mudar sobre meus valores ou meu comportamento.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Permanecer no Senado Democrata Caucus ao lado de outros independentes Bernie Sanders e Angus King permite que o partido mantenha sua maioria de 51 assentos. Os democratas solidificaram seu controle após as eleições intermediárias de novembro, finalmente encerrando uma divisão de 50 a 50 no Senado e deixando os republicanos com 49 assentos.