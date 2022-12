A UE exige que os Bálcãs escolham o lado ‘certo’ – CMIO

Ursula von der Leyen enquadrou a escolha dos países balcânicos de potenciais parceiros como uma questão de ‘democracia’ versus ‘autocracia’

O conflito Rússia-Ucrânia reflete nos Bálcãs como uma luta entre “autocracias e a lei do mais forte” e “Democracia e Estado de Direito”disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, durante uma cúpula de parceria entre a UE e os Balcãs Ocidentais na capital albanesa, Tirana, esta semana.

O último país dos Bálcãs a realmente ascender à adesão à União Europeia foi a Croácia, em 2013. E este ano, os Bálcãs tiveram que enfrentar o espetáculo de Bruxelas jorrando sobre a Ucrânia e correndo para conceder a Kiev o status de candidato.

Para contextualizar, a Albânia levou cinco anos para receber o status de candidato (o que aconteceu em 2014). Demorou três anos para a Sérvia (candidato desde 2012) e para Montenegro dois anos (candidato desde 2010). Imagine só: você está esperando há anos que Bruxelas assuma um compromisso, ou mesmo dê sinais de que está levando a sério o relacionamento, e de repente só tem olhos para Kiev e parece ter esquecido da sua existência.

Portanto, não é exatamente surpreendente que os cidadãos desses países comecem a sentir que talvez o bloco simplesmente não seja material para o casamento.

No momento, 55% dos macedônios do norte têm uma visão negativa da UE, enquanto apenas 21% dos sérvios veem a UE de forma positiva e a maioria deles agora é contra a adesão ao bloco.













Mesmo na Albânia e na Bósnia e Herzegovina, a confiança nas instituições europeias caiu recentemente. Portanto, faz sentido que a UE esteja indo para lá agora para uma grande cúpula, preocupada com a possibilidade de alguém roubar sua lealdade – especificamente a Rússia ou a China.

A Sérvia é uma grande amiga da Rússia, e o presidente sérvio Aleksandar Vučić disse recentemente que os laços de Belgrado com a Albânia e a Macedônia do Norte, em particular, nunca foram melhores – embora a Albânia tenha sido vista nas últimas duas décadas pelo Ocidente como um de seus mais firmes aliados, inclusive militarmente, ao comprometer tropas em seus esforços no Afeganistão e no Iraque. A Sérvia não concorda com a UE e suas sanções e agenda anti-russas, recusando-se a marchar em sintonia com Bruxelas em sua política externa em relação à Rússia. Vučić recusou-se a assinar a Declaração de Tirana da cúpula, cuja cláusula principal se referia à Rússia “escalada da guerra na Ucrânia”, e reiterou sua discordância com a política de sanções do bloco. Não é exagero imaginar que Bruxelas possa ver uma ameaça à sua agenda anti-Rússia em tudo isso, ou se preocupar que outros países dos Bálcãs que seguiram a liderança das sanções ocidentais possam começar a comparar seus desafios econômicos e energéticos com a situação da Sérvia, que ainda usufrui dos benefícios do gás russo barato, que compreende cerca de 85% de suas importações de gás.

Então, como a UE lida com esse barril de pólvora? Com toda a sutileza de uma granada de mão. Von der Leyen mergulhou retoricamente na região nesta semana, apontando que o mundo está dividido entre autocracias e democracias e que os Bálcãs precisavam escolher um lado. “Notamos muito claramente que a guerra na Ucrânia não é apenas a guerra cruel da Rússia contra a Ucrânia, mas também uma questão de saber se as autocracias e a lei do mais forte prevalecerão. Ou se a democracia e o estado de direito prevalecerão. E essa luta também é perceptível nos Bálcãs Ocidentais”, disse Von der Leyen.

Ela presumivelmente considera a União Européia uma das democracias. nada diz “democracia” como um burocrata não eleito viajando para um país estrangeiro e lançando demandas. “Somos o parceiro mais próximo e por isso a discussão também é sobre você ter que decidir de que lado está”, disse Von der Leyen.

Os cidadãos desses países têm voz nesta ‘discussão’? Você pensaria que ela teria, pelo menos, falado da boca para fora sobre a democracia, apontando: “Ei, tudo isso é algo que você obviamente gostaria de colocar para consideração de seus próprios cidadãos.” Ou ei, talvez eles prefiram manter uma posição de não-alinhamento estratégico no interesse de sua própria soberania? Em vez disso, ela parecia uma garota malvada de um grupo de escola primária que pegou os Balkans almoçando no refeitório com um pelotão adversário.













O presidente da Comissão Europeia recordou então aos Balcãs que a UE é o “parceiro mais próximo”, é por isso que eles devem escolher a UE. Está na Declaração de Tirana, presumivelmente redigida pela UE – já que Vučić apontou que não teve nenhum papel nisso, e provavelmente nem outros líderes dos Bálcãs – “A UE continua a ser o parceiro mais próximo da região, principal investidor e parceiro comercial e principal doador. A escala e o alcance excecionais deste apoio devem ser mais visíveis e refletidos de forma proativa pelos Parceiros no seu debate público e na sua comunicação, para que os cidadãos possam apreciar os benefícios concretos da parceria com a UE.”

Isso provavelmente vai cair muito bem, porque as pessoas realmente adoram quando o cara que se oferece para pagar a conta constantemente lembra a todos que ele está pagando a conta – e exige que todos promovam o quanto ele é generoso e que grande partido ele seria, e como você deve ser totalmente leal a ele, para que talvez um dia

– se você tiver sorte e denunciar a Rússia e a China de forma confiável – ele pode simplesmente colocar um anel nisso. Ou não.