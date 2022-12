Hamburgo enfrenta escassez de moradias para refugiados, já que dezenas de milhares de pessoas precisam de acomodação, informa a agência

A cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, planeja oferecer aos requerentes de asilo, incluindo ucranianos, “minúsculo“Casas de trailer como acomodação, informou o tablóide alemão Bild no sábado. Hamburgo enfrenta uma aguda escassez de moradias para refugiados, já que dezenas de milhares que precisam de proteção já carecem de acomodação e cerca de 100 recém-chegados chegam todos os dias, de acordo com o jornal.

Os trailers apontados como uma possível solução para a crise têm apenas seis metros de comprimento e 2,5 metros de largura e foram projetados para abrigar entre quatro e seis pessoas, de acordo com o Bild. Até agora, a cidade alugou um total de 50 “pequenas casas” como parte de um projeto de teste.

Uma foto publicada pelo Bild, que pretende retratar um dos trailers alugados, mostra o contêiner de acomodação coberto com letras ‘Z’ carmim. Embora aparentemente usadas para marcar os contêineres como adequados para pernoites, as letras ‘Z’ também se assemelham a um símbolo não oficial usado pelas forças russas durante a campanha em curso de Moscou na Ucrânia.













O projeto já teve aprovação da ministra de Políticas Sociais da cidade, Melanie Leonhard, que encontrou um campo de refugiados que havia visitado “apropriado”, enquanto o Bild os descreveu como “apertado mas bem pensado” e os comparou com “acampamento” trechos de um filme.

Não está claro o que os futuros moradores dos trailers pensam sobre a iniciativa. De acordo com o Bild, mais de 50.000 requerentes de asilo, incluindo sírios, afegãos e cerca de 20.000 ucranianos, estão atualmente procurando acomodação na cidade.

As autoridades da cidade agora pretendem colocar os trailers em áreas onde atualmente não há acomodação para requerentes de asilo. A Alemanha supostamente está tendo dificuldades para acomodar todos os refugiados que chegaram lá em meio ao conflito em andamento na Ucrânia. No início de outubro, 23 líderes municipais em todo o país alertaram que as autoridades locais haviam esgotado todos os recursos para ajudar os recém-chegados. Os municípios “estão de costas para a parede”, afirmava uma carta aberta de sete páginas redigida na época pelos chefes municipais.