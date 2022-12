Chanceler austríaco expressa disposição para manter contatos com Putin

“Somos um país neutro, temos um estatuto especial na União Europeia […] e foi por isso que, no início da guerra, foi importante para mim tentar desempenhar um papel de mediador nas negociações. Foram duas conversas [com Putin], uma vez visitei Kiev e depois Moscou, e depois houve outra longa conversa telefônica com Putin, que foi acertada com o secretário-geral da ONU […] era sobre a ‘abertura’ de Odessa, era uma situação complicada de negociação […] se houver uma chance, estou pronto para fazê-lo a partir de agora, se isso contribuir para a paz e um possível cessar-fogo”, disse Nehammer em discurso transmitido pela emissora ORF2.

No dia de 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia depois que as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) pediram ajuda para se defender das forças ucranianas. No final de setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou ainda estava aberta a negociações com Kiev e pediu à Ucrânia que parasse com as hostilidades. No entanto, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou que Kiev estava pronto para o diálogo com Moscou apenas se outro presidente chegasse ao poder na Rússia, uma exigência que ele posteriormente abandonou.