Arquivos do Twitter revelam blitz para conter Trump – CMIO

Comunicações internas mostram como os executivos estavam burlando as regras para justificar a proibição do presidente dos EUA

Executivos seniores do Twitter foram praticamente unânimes em acreditar que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ser banido da plataforma permanentemente – sua única preocupação era encontrar um pretexto, revelou a última parte dos ‘Twitter Files’.

O autor americano de best-sellers Michael Shellenberger continuou compartilhando a saga em um longo tópico na noite de sábado, lançando luz sobre as discussões nos bastidores após a suspensão temporária de Trump em 6 de janeiro de 2021.

De acordo com uma mensagem interna, o ex-chefe de Confiança e Segurança, Yoel Roth, tentou tranquilizar colegas preocupados de que outros executivos seniores “não estamos felizes com onde estamos” e estavam tentando pressionar o então CEO Jack Dorsey a banir Trump. Apesar de enfatizar o direito de qualquer usuário retornar de uma suspensão temporária, Dorsey acabou por aprovar uma política que legitimaria o banimento permanente de “algum” violação repetida.

“Nesse caso específico, estamos mudando nossa abordagem de interesse público para a conta dele”, Roth explicou a um executivo de vendas, que perguntou se isso significava que a empresa estava abandonando sua política oficial que permite conteúdo de funcionários eleitos, mesmo que viole as regras do Twitter, quando “contribui diretamente para a compreensão ou discussão de um assunto de interesse público.”

O que acontece a seguir é essencial para entender como o Twitter justificou o banimento de Trump. Executivo de vendas: “estamos abandonando o interesse público [policy] agora…”Roth, seis horas depois:”Neste caso específico, estamos mudando nossa abordagem de interesse público para a conta dele…” pic.twitter.com/XRUFil2npI — Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) 11 de dezembro de 2022

Em outra missiva, que Shellenberger descreveu como “uma espécie de caso de teste para a justificativa para banir Trump”, Roth expressou irritação pelo Twitter não poder banir o representante dos EUA Matt Gaetz por causa de sua suposta violação “não cabe em lugar nenhum (duh)” e especulou sobre um “remoção como uma conspiração que incita a violência”.

Os jornalistas que trabalhavam nos arquivos encontraram apenas um funcionário júnior não identificado que, em 7 de janeiro, tentou levantar preocupações de que uma decisão tão abertamente arbitrária de uma plataforma online global que pode “discurso de portaria para o mundo inteiro” poderia ser um “ladeira escorregadia”.













Naquela época, o Facebook já havia banido Trump e, com a crescente pressão no Twitter em 8 de janeiro, a empresa passou a banir permanentemente o chefe de estado em exercício, citando o “risco de maior incitação à violência” devido a como seus tweets estavam sendo “recebido e interpretado”.

Os jornalistas Matt Taibbi e Bari Weiss começaram a publicar os ‘Twitter Files’ de forma contínua em colaboração com outros repórteres na semana passada, tendo recebido autorização direta do novo proprietário da plataforma, Elon Musk.

O primeiro lote de registros se concentrou na decisão do Twitter de proibir uma polêmica matéria do New York Post sobre os negócios estrangeiros do filho do então candidato presidencial Joe Biden, Hunter.

A segunda instalação revelou que o Twitter se envolveu ativamente no ‘banimento das sombras’, apesar das repetidas negações da empresa. O tesouro de sexta-feira centrou-se amplamente na crescente colaboração dos executivos do Twitter com as agências federais dos EUA para reprimir o que eles viram como ‘desinformação’ durante a eleição de 2020.