Enviado sul-africano à Rússia critica 'padrões duplos' da Alemanha sobre mineração de carvão

“Os alemães seguem sua política de forma bastante agressiva na busca de novos mercados. Eles vieram à África do Sul para discutir questões de transição energética. Ao mesmo tempo, eles próprios aumentaram grandemente as importações de carvão da África do Sul. A contradição reside no fato de a África do Sul ter praticamente suspendido a produção e utilização do carvão para suas próprias necessidades, passando agora a vendê-lo à Alemanha”, disse o embaixador.