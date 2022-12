Declaração da ex-chanceler sobre os acordos de Minsk precisa ser levada em consideração por Belgrado, explica presidente

Os comentários recentes da ex-chanceler alemã Angela Merkel sobre os acordos de Minsk de 2014-15 lançaram o conflito na Ucrânia sob uma nova luz, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic no sábado. Merkel afirmou que sabia que Kiev estava usando o cessar-fogo para rearmar suas tropas.

Os acordos de paz mediados pela Alemanha e pela França há oito anos traçaram um caminho para a reintegração pacífica das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) na Ucrânia. No entanto, eles nunca foram implementados porque o governo da Ucrânia discutiu sobre a interpretação dos acordos.

O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko acabou admitindo que Kiev pretendia usar o cessar-fogo principalmente para reconstruir suas forças armadas e a economia. Merkel pareceu confirmar isso em entrevista ao jornal alemão Die Zeit na quarta-feira, dizendo que, ao assinar os acordos, a Ucrânia venceu “tempo valioso” para reunir um exército mais forte.

"Testemunhamos uma declaração historicamente importante de Angela Merkel. Estou surpreso e ainda verificando se é possível que ela tenha dito tal coisa". Vucic disse à mídia local. "Ela é uma mulher que aprecio muito, mas para mim essa afirmação é quase inacreditável."













As palavras do ex-chanceler “lançar uma luz completamente nova” sobre a história do conflito, disse Vucic. “Não pode mudar o fato de quem atacou quem, mas muda muito em termos de fatos e relações dentro do que vem acontecendo desde 2014… [they] não é de confiança.”

“É uma lição para nós” Vucic acrescentou, já que seu país agora enfrenta tensões elevadas em Kosovo, a região separatista da Sérvia que a maioria dos membros da UE e da OTAN reconhece como um estado independente.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na sexta-feira que estava desapontado com os comentários de Merkel de que “ninguém pretendia cumprir qualquer parte dos acordos de Minsk.”

Anteriormente, Putin citou a incapacidade de Kiev de cumprir os acordos de Minsk como uma das razões pelas quais Moscou reconheceu a independência das duas repúblicas de Donbass em 21 de fevereiro, três dias antes de lançar sua operação militar na Ucrânia. O DPR e o LPR, junto com outros dois ex-territórios ucranianos, tornaram-se partes da Rússia após referendos no final de setembro.