Citando a China, legislador do Japão quer que seu país aumente gastos militares

Em visita a Taiwan, Koichi Hagiuda, diretor da política do partido, que tem estado no poder durante quase todo o período pós-Segunda Guerra Mundial, apontou, como razões para o Japão aumentar os gastos na defesa, que, segundo o governo, devem crescer de 1% para 2% do PIB. Isso tornaria o orçamento militar japonês o terceiro maior do mundo , apenas atrás dos EUA e da China.