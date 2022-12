Dezenas de pessoas são presas em Paris após as quartas de final da Copa do Mundo — CMIO

Manifestantes entraram em confronto com a polícia na Champs-Elysées, em Paris, na noite de sábado, após as vitórias da França e do Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA no Catar.

Torcedores de futebol, alguns deles envoltos em bandeiras marroquinas vermelhas e verdes, dispararam fogos de artifício na direção da polícia e atiraram projéteis contra os policiais. A polícia com equipamento de choque completo respondeu disparando gás lacrimogêneo e investindo contra a multidão.

A polícia disse que 74 prisões foram feitas e duas scooters foram incendiadas. A Reuters informou que as lojas também foram alvo.

De acordo com a mídia local, 1.220 policiais foram mobilizados para controlar a multidão de mais de 20.000 torcedores que se reuniram para assistir às duas quartas de final consecutivas disputadas no Catar.

Marrocos é a primeira nação africana a chegar às semifinais após uma vitória impressionante contra Portugal. Poucas horas depois, a seleção francesa derrotou a Inglaterra. França e Marrocos se enfrentarão na quarta-feira.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Polícia belga em alerta antes dos jogos decisivos da Copa do Mundo

No final de novembro, torcedores marroquinos se revoltaram em Bruxelas, bem como nas cidades holandesas de Amsterdã, Roterdã e Haia, quando seu time derrotou a Bélgica. A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água na capital belga, onde uma dezena de pessoas foi detida e um carro incendiado.

Vários incidentes foram relatados na França na terça-feira após a vitória do Marrocos contra a Espanha. Lojas foram danificadas e lixeiras foram incendiadas.