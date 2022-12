O governo polonês está financiando secretamente uma conta no Twitter conhecida por espalhar desinformação sobre a Europa Oriental? — CMIO

Um dos maiores meios de comunicação da Europa Oriental está divulgando notícias falsas, agora um relatório bombástico sugere que é patrocinado por Varsóvia

As chances são de que qualquer usuário ativo do Twitter no ano passado tenha visto um tweet ou dois de uma conta chamada Visegrad24 e, muito provavelmente, as informações contidas nesses tweets serão falsas. Agora, uma investigação de um importante site de notícias polonês revelou que o equipamento parece ser financiado pelo gabinete do primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki.

Fundado em 2020, o Visegrad24 publica notícias sobre a Europa Central e Oriental 24 horas por dia. Completamente opaco, seu site é apenas uma única página, com links para suas várias contas de mídia social, PayPal e texto pedindo aos visitantes que “seja paciente”, pois sua equipe está “atualmente trazendo atualizações 24 horas por dia, 7 dias por semana, da Ucrânia nas mídias sociais. ” Quem ou o que está administrando e financiando não é declarado, e um endereço de e-mail genérico é o único meio de contato.













A base de seguidores do Visegrad24 e sua visibilidade explodiram após o início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia e, em geral, postou várias vezes por dia sobre o conflito desde então. Sua conta no Twitter acumulou quase 320.000 seguidores no momento da publicação deste artigo, talvez devido ao claro viés anti-Rússia, com suas postagens quase sempre gerando centenas, senão milhares de curtidas e retuítes, e frequentemente sendo citadas por políticos tradicionais, especialistas, e jornalistas e outros meios de comunicação.

No entanto, esta ascensão à proeminência não foi sem controvérsia. Muitos usuários chamaram a atenção para a tendência frequente do Visegrad24 de publicar informações falsas, que muitas vezes pintam uma imagem muito mais positiva do esforço de guerra de Kiev do que a realidade no terreno. O exemplo linkado aqui mostra um desmascaramento de um típico conto alto de Visegrad24.

As notícias falsas enviadas pela conta incluem relatórios completamente falsos sobre o ator Leonardo DiCaprio enviando US$ 10 milhões para a Ucrânia, apoio entre os políticos em Varsóvia para a criação de uma União Polônia-Ucrânia e fotos supostamente do conflito na Ucrânia que são, de fato, muitos anos atrás. velho.

Como tal, Morawiecki agora tem sérias perguntas a responder sobre se seu escritório está realmente por trás de Visegrad24, como sugere fortemente uma nova investigação de Wiadomości.

Wiadomości descobriu que, em 23 de novembro, o Ministério das Finanças da Polônia publicou documentos sobre alocações orçamentárias mostrando que o primeiro-ministro Morawiecki alocou 1.396.800 zlotys (US$ 313.475) a uma entidade chamada Action-Life Foundation, para “financiar a implementação de uma tarefa pública sob o nome ‘Visegrad24’. ”

Parece não haver nenhuma outra organização na região, ou mesmo no mundo, com esse nome, exceto a conhecida iniciativa de mídia social. Buscando clareza, Wiadomości contatou o Gabinete do Primeiro Ministro, perguntando se eles eram o mesmo e a justificativa para financiar o projeto. As mesmas perguntas foram feitas à Action Life Foundation.

Inicialmente, o Centro de Informação do Governo Polaco alegou que a concessão do subsídio pelo Primeiro-Ministro foi emitida em resposta a uma oferta apresentada pela Action Life Foundation em setembro, embora não fornecesse o contrato ou quaisquer outros detalhes, uma vez que os acordos “ainda não foram concluído” e “estão em curso os procedimentos para assinatura do contrato de execução deste projeto”. Eles também não esclareceram se este era o mesmo Visegrad24 e ignoraram os pedidos de acompanhamento sobre esta questão.













Wiadomości também teve problemas ao tentar averiguar os fatos da Action-Life Foundation. Fundada em 2014, a organização está oficialmente preocupada em “promover a proteção da saúde em todos os seus aspectos”, “apoiar e iniciar o desenvolvimento do esporte, cultura, educação, arte, ciência, medicina, fisioterapia e promoção integral do otimismo de vida” e “atividade de caridade”.

Wiadomości ligou para o número listado no site da Fundação. Estranhamente, o indivíduo que respondeu não quis se identificar, embora suas declarações insinuem que foi ele quem conduziu as conversas com o Gabinete do Primeiro-Ministro sobre o subsídio de Visegrad24. No entanto, aparentemente foram informados nos dias 21 e 25 de novembro, por altura da atribuição oficial dos fundos, que “não há mais fundos no orçamento” e que a organização não receberia dinheiro do Estado.

No entanto, o homem anónimo não quis dizer quem transmitiu esta informação e se a decisão de retirar imediatamente o subsídio concedido foi dada por escrito. Questionado sobre se a Fundação tinha desenvolvido atividades geopolíticas antes de ser premiado com o projeto Visegrad24, referiu-se ao Festival de Cultura e Canção Polaco-Checa e, quando questionado sobre o próprio site, declarou: “não há projeto, há nenhum site.” Ele então desligou.

O gabinete do primeiro-ministro polonês também ignorou as perguntas sobre se sua doação para a Fundação foi retirada e se isso aconteceu depois que Wiadomości fez perguntas sobre o projeto Visegrad24. Stefan Tompson, um criador de vídeo, oficial de relações públicas e associado da rede de TV estatal polonesa Telewizja Polska ligada à operação de mídia social Visegrad24, não atendeu a uma ligação de Wiadomości, mas leu as mensagens de seus repórteres sobre esses assuntos.

Seu silêncio coletivo fala muito. Desde o início do conflito, uma guerra de informações foi travada online, que pesquisadores australianos concluíram que pesa fortemente a favor da Ucrânia. Não seria nenhuma surpresa se Visegrad24 fosse de fato financiado pelo estado polonês. O que mais poderia explicar a relutância de todos os indivíduos e funcionários envolvidos nisso em levantar as mãos?