Sérvia convoca reunião emergencial após incidentes no Kosovo

Os sérvios do Kosovo ergueram nesse dia barricadas nas estradas do norte do território devido à detenção pelas autoridades kosovares de Dejan Pantic, um ex-policial da república autoproclamada. Pantic, que juntamente com outros policiais sérvios dos escritórios do Ministério do Interior no norte da província, renunciou em novembro, foi detido no sábado (10) no posto de comando de Jarinje quando saía da Sérvia Central, por suspeita de “terrorismo”.