Mídia: escolas sérvias no norte de Kosovo suspendem o trabalho

BELGRADO, 12 de dezembro – RIA Novosti. As escolas sérvias básicas (primárias e secundárias) e secundárias (secundárias especiais) no norte do Kosovo e Metohija estão suspendendo o trabalho a partir de segunda-feira devido à tensão na região, informa o portal on-line do Kosovo.

Em Belgrado, o presidente sérvio Aleksandar Vucic realizou um Conselho de Segurança Nacional na noite de domingo. Ele convocou o Conselho de Segurança depois que o primeiro-ministro da autoproclamada República do Kosovo, Albin Kurti, pediu ao contingente KFOR da OTAN para remover as barricadas sérvias do Kosovo das estradas do norte e ameaçou que se o comando da OTAN recusasse, o Kosovo as forças de segurança estavam prontas para realizar a operação por conta própria.

Os sérvios do Kosovo, que montaram barricadas por causa das ações de Pristina, criarão um quartel-general de crise no norte da província, disse Goran Rakic, chefe do maior partido sérvio local, o Serbian List. Ele já havia pedido aos sérvios do Kosovo que mantivessem a paz e a tranquilidade e deixassem as missões do Estado de Direito da UE (EULEX) e da OTAN KFOR passarem por barricadas nas rodovias no norte da província.

“Devido à situação atual no norte do Kosovo, as escolas básicas e secundárias que funcionam no sistema educacional da República da Sérvia não funcionarão a partir de amanhã. região continuará fechada”, informa o portal com referência a fontes próprias.

Os combatentes da unidade especial “Ministério de Assuntos Internos” da autoproclamada República do Kosovo invadiram e ocuparam no domingo uma instalação na barragem de Gazivode, de onde retiraram bandeiras sérvias e colocaram uma guarda sérvia. Esta é a principal fonte de água e acúmulo para a usina hidrelétrica ali localizada, a maior parte do lago está localizada no município de Zubin Potok, povoado predominantemente por sérvios, como outras três áreas no norte da região.

Os sérvios do Kosovo ergueram no sábado barricadas nas estradas do norte da região por causa da detenção pelas autoridades albanesas do Kosovo do ex-policial do Ministério de Assuntos Internos da autoproclamada república, Dejan Pantic. Pantić, que, junto com outros policiais sérvios de unidades do Ministério do Interior no norte da província, renunciou em novembro, foi detido no sábado no posto de controle de Yarina ao entrar do centro da Sérvia por suspeita de “terrorismo”.

A situação nas barricadas das rodovias no norte de Kosovo, onde os sérvios locais passaram a noite em tendas para protestar contra as ações de Pristina, era pacífica, mas tensa no domingo. A polícia da autoproclamada República do Kosovo, por sua vez, o posto de controle de Yarine e o posto de controle de Brnjak bloquearam a entrada na região para carros e pedestres do centro da Sérvia ao norte da região.