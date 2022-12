Cerca de 3.300 ‘bancos quentes’ foram abertos em todo o Reino Unido, enquanto milhões de pessoas enfrentam a perspectiva de escassez de combustível neste inverno. O Met Office prevê que as temperaturas podem cair para -10 graus Celsius em alguns locais na próxima semana.

Organizada por uma coalizão de grupos cristãos, a Warm Welcome Campaign viu organizações comunitárias, igrejas, bibliotecas e empresas abrirem suas portas para pessoas desesperadas para sair do frio. Alguns desses espaços oferecem chá gratuito e um espaço para trabalhar e, de acordo com uma reportagem do The National no sábado, muitos estão “um terço ou até meio cheio.”

“Não há dúvida de que estamos caminhando para um momento de crise neste inverno diante da inflação de energia e combustível”, disse. O ativista cristão Carl Beech afirmou no site da campanha. “As pessoas enfrentarão uma escolha difícil entre comida e calor. Criar espaços calorosos e super acolhedores… vai ser uma necessidade absoluta.”













De acordo com dados da End Fuel Poverty Coalition, 16,4 milhões de pessoas no Reino Unido não poderão pagar pelo aquecimento neste inverno. A Warm Welcome Campaign afirmou que uma em cada dez mortes em excesso neste inverno será atribuída ao combustível da pobreza, e que a assistência do governo – apesar de acrescentar bilhões de libras à dívida nacional – ainda cairá £ 800 ($ 980) por família, aquém de compensar o aumento do custo de vida.

Enquanto isso, o clima frio atingiu o Reino Unido neste fim de semana, com o Met Office prevendo neve, gelo e temperaturas de até -10 graus Celsius em alguns locais. Há previsão de neblina congelante no sul da Inglaterra no domingo e na segunda-feira, com granizo ou neve potencialmente atingindo o sudeste no domingo.

Os custos de energia e a inflação – que estavam subindo desde o fim da pandemia de Covid-19 – dispararam desde que o Reino Unido decidiu se desligar dos combustíveis fósseis russos no início deste ano. A situação é praticamente a mesma na UE, com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, culpando os líderes do bloco por pressionarem “A Europa, em particular a União Europeia, rumo a um colapso energético global.”