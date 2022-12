Secretário de Relações Exteriores deve anunciar busca do Reino Unido por novos parceiros na África

O Reino Unido tem uma longa história com os países africanos , que remonta ao período colonial. A colonização britânica do continente rico em recursos começou por meio de empresas e empresários individuais, independentes da Coroa.

Pouco tempo depois, a Coroa assumiu o controle do lado econômico das coisas. A exploração de recursos não foi o único fator econômico , pois muitos indígenas foram capturados e vendidos como escravos nas Américas por nações europeias, incluindo a Grã-Bretanha. Durante o século XIX, o Império Britânico se expandiu para o interior da África, descobrindo inúmeras oportunidades de projetos agrícolas que poderiam beneficiar o mercado europeu, ao mesmo tempo em que pilhavam os recursos do continente.

Por fim, a Grã-Bretanha estabeleceu numerosas colônias na África, incluindo Gâmbia, Gana, Nigéria, Camarões do Sul e Serra Leoa no oeste; Quênia, Uganda e Tanzânia no leste; e África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Lesoto, Botsuana e Suazilândia no sul. O Egito também foi colonizado, mas tinha uma relação única com a Grã-Bretanha, já que outra colônia britânica, o Sudão, era governada conjuntamente pelo Egito e pela Grã-Bretanha.