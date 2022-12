Rússia aumenta fornecimento de gás para a China — CMIO

A gigante russa de energia Gazprom aumentou o fornecimento de gás para a China através do gasoduto Power of Siberia e registrou um novo máximo diário em 7 de dezembro, escreveu a empresa em seu canal oficial do Telegram na quinta-feira.

A Gazprom aumentou as exportações em relação ao que havia sido planejado anteriormente para dezembro a pedido da China, superando as obrigações contratuais diárias em 16,1%, informou a empresa.

A Rússia fornece gás à China através do gasoduto Power of Siberia, uma seção da chamada Rota Oriental, sob um acordo bilateral de longo prazo entre os dois países.

O anúncio ocorre um dia depois que a construtora chinesa PipeChina informou a conclusão de uma seção importante do gasoduto da Rota Leste entre os dois países. Isso permitirá que o gás seja transportado da Rússia para a potência econômica do leste da China, Xangai, de acordo com o relatório.

O gasoduto East Route foi parcialmente lançado em dezembro de 2019, tornando-se assim o primeiro gasoduto a fornecer gás russo à China. Inclui o oleoduto Power of Siberia de 3.000 km de extensão na Rússia e uma seção na China que se estende por 5.111 km (3.175 milhas).

O megaduto fornecerá à China 38 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo anualmente a partir de 2024. Faz parte de um acordo de 30 anos de US$ 400 bilhões assinado entre a Gazprom da Rússia e a China National Petroleum Corporation em maio de 2014.

