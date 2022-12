Zelensky disse que coordenou posições com Biden antes da cúpula do G7

MOSCOU, 12 de dezembro – RIA Novosti. Volodymyr Zelenskyy disse que coordenou posições com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na véspera da cúpula online do G7, da qual a Ucrânia participaria.

“Acabei de falar com o presidente Joe Biden. Como sempre, é substantivo, útil. Temos acordos fortes… A cúpula do G7 acontecerá hoje, a Ucrânia participará e agora coordenamos nossas posições com a América”, disse. Zelensky disse em uma mensagem de vídeo postada em seu canal no Telegram.