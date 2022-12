Musk confirma grande mudança no Twitter — CMIO

O atual limite de caracteres será aumentado significativamente, indicou o CEO da plataforma

O limite de caracteres para postagens no Twitter aumentará de 280 para 4.000, confirmou o chefe da plataforma, Elon Musk, no domingo, sem fornecer mais detalhes.

Quando perguntado por um usuário se é “é verdade que o Twitter está configurado para aumentar os caracteres de 280 para 4.000?” Musk respondeu, “sim.”

O bilionário já expressou planos semelhantes antes. No final de novembro, ele disse que a expansão do limite de caracteres para 1.000 estava por sua conta. “lista de afazeres.” Na mesma época, ele descreveu um apelo do usuário para colocar o limite em 420 como “uma boa ideia.”

A brevidade das postagens do Twitter é considerada uma das características da plataforma, com discussões acaloradas entre os usuários de mídia social sobre se isso deve ser alterado.













Na época de sua criação em 2006, o limite de caracteres do Twitter era de apenas 140 caracteres para uma postagem, com outros 20 reservados para o nome de usuário.

Em novembro de 2017, a gigante da mídia social começou a permitir 280 caracteres por mensagem, citando uma disparidade no comprimento do tweet entre diferentes idiomas. Ele também admitiu que a restrição restringia a capacidade dos usuários de expressar seus pensamentos.

Desde que Musk concluiu a compra do Twitter por US$ 44 bilhões no final de outubro, ele embarcou em uma enxurrada de reformas para remodelar a plataforma de mídia social. Nos últimos meses, o bilionário, que se descreve como um “absolutista da liberdade de expressão”, cancelou o banimento de várias figuras importantes, incluindo o ex-presidente dos EUA, Donald Trump. No final de novembro, o Twitter também reverteu suas políticas que buscavam combater a desinformação ligada ao Covid-19.

Mais recentemente, Musk lançou os chamados ‘Arquivos do Twitter’ detalhando os esforços de censura da empresa. O primeiro lote de documentos mostrou como o gigante da mídia social restringiu a história do New York Post com base em um tesouro de dados do laptop de Hunter Biden, filho do atual presidente dos EUA.

O segundo lançamento apresentou esforços concentrados da plataforma para reduzir o “visibilidade” de alguns usuários e limitar seu alcance. Após a revelação, Musk prometeu que os usuários eventualmente poderiam ver seus “Shadowban” status.