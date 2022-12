Os preços da energia na Áustria mais que dobram — CMIO

Famílias estocam madeira em meio ao agravamento da crise, mostram dados da agência de energia do país

Os preços do gás natural na Áustria subiram 119% em outubro em relação ao ano passado e subiram mais 5,6% em relação a setembro, de acordo com um relatório divulgado na sexta-feira pela Agência Austríaca de Energia (AEA).

O índice de preços de energia (EPI) calculado pela agência mostrou que os preços de energia doméstica subiram 50,2% em outubro na comparação anual.

A AEA também disse que os preços da energia permaneceram em um nível recorde em outubro e foram os principais impulsionadores da inflação, com o óleo combustível saltando 94,5%, o diesel subindo 48,6%, o aquecimento urbano subindo 61,5% e os preços da eletricidade subindo 24,8%.

Como muitos lares na Áustria estão buscando fontes alternativas de aquecimento em meio à crise energética, os pellets de madeira tiveram um forte aumento de preço de 163% em outubro em comparação com o ano passado. A lenha aumentou 81,7%.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A agência apontou que o diesel agora é mais caro que a gasolina premium. Encher um tanque típico de 50 litros com gasolina premium custa € 85 (quase US$ 90) em outubro, € 20 a mais do que no mesmo mês do ano passado, de acordo com os cálculos da AEA. Enquanto isso, o preço da mesma quantidade de diesel foi em média de € 100 em outubro, disse o relatório.

