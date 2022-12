Diretor do WhatsApp alerta para possível banimento no Reino Unido — CMIO

Seria “muito difícil” cumprir a Lei de Segurança Online da Grã-Bretanha, afirmou o executivo

Seria melhor proibir o mensageiro instantâneo do WhatsApp na Grã-Bretanha do que tornar as mensagens entre usuários acessíveis às autoridades do Reino Unido, disse Will Cathcart, chefe do WhatsApp na Meta.

Suas observações foram feitas depois que a Lei de Segurança Online, que forçaria o WhatsApp a comprometer sua criptografia de ponta a ponta, foi reintroduzida no parlamento do Reino Unido na semana passada, após um atraso de cinco meses. A criptografia de ponta a ponta impossibilita a leitura de mensagens privadas por terceiros ou pelo próprio WhatsApp.

“O projeto de lei prevê avisos de tecnologia exigindo que os provedores de comunicação retirem a criptografia de ponta a ponta – para quebrá-la”, Cathcart disse ao The Telegraph no sábado.

“A dura realidade é que oferecemos um produto global. Seria uma decisão muito difícil para nós fazer uma mudança em que 100% de nossos usuários diminuíssem sua segurança”, Cathcart disse, acrescentando que a empresa prefere enfrentar o risco de ser forçada a sair do que reduzir suas proteções de privacidade.

Achamos que a melhor troca é oferecer um serviço seguro para todas as pessoas que têm acesso a ele – e aceitar que em alguns países somos banidos.













A Lei de Segurança Online foi proposta pela primeira vez pela ex-primeira-ministra Theresa May em 2019 e passou por várias mudanças. O governo sustenta que a legislação é necessária para rastrear terroristas e abusadores de crianças.

Em comunicado à mídia britânica, um porta-voz do governo disse que “A criptografia de ponta a ponta não pode prejudicar os esforços para capturar os perpetradores dos crimes mais graves.”

De acordo com o site do governo, “como último recurso,” o projeto de lei permitiria ao regulador de telecomunicações Ofcom forçar as plataformas a “use tecnologia altamente precisa para escanear canais públicos e privados em busca de material de abuso sexual infantil.”

O WhatsApp foi banido ou restrito na China, Coreia do Norte, Irã, Síria, Catar e Emirados Árabes Unidos.