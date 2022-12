Alemanha endurecerá leis sobre armas após suspeita de golpe de extrema-direita

Após a polícia alemã prender, na semana passada, 25 pessoas suspeitas de envolvimento em uma conspiração para derrubar violentamente o governo, as autoridades do país esboçaram um plano de reação .

A estratégia passa pelo endurecimento das leis sobre armas, disse a ministra do Interior, Nancy Faeser, em entrevista publicada no domingo (11) pelo jornal Bild am Sonntag.