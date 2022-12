PARIS, 12 de dezembro – RIA Novosti, Daniil Nizamutdinov. A França tem um número recorde de crimes violentos. Além disso, na maioria das vezes a lei é violada por refugiados da África, muitas vezes sem documentos, imigrantes ilegais. Os franceses serão capazes de conter os migrantes ilegais e restaurar a ordem – a RIA Novosti descobriu.

Morte ressonante

Em outubro, a França ficou chocada com o assassinato em Paris de Lola Davier, de 12 anos, por um nativo da Argélia, de 24 anos. Durante o interrogatório, a agressora contou como atraiu a menina para o apartamento da irmã, abusou dela, estrangulou-a e depois, já morta, cortou-a com uma faca. O corpo foi jogado na lixeira.

1 de novembro, 15:56 Dia dos Homicídios Abertos: Violência contra as mulheres atinge a França

Este argelino não tinha autorização de residência em França. Ela deveria deixar o país em agosto. As pessoas exigem punir aqueles que não deportaram o assassino a tempo.

“A violação do sistema migratório pode matar”, disse nesta ocasião o senador Bruno Retaio, um dos líderes do Partido Republicano.

Em outubro, um nativo da Romênia de 24 anos foi detido no subúrbio da capital de Kurnev. Em plena luz do dia em um parque, ele esfaqueou até a morte um aposentado de 74 anos. A polícia o conhece bem: ele estava envolvido em roubo, agressão e assédio sexual. Recentemente libertado da prisão – com ordem de deixar a França imediatamente e nunca mais voltar.

E um mês antes, na cidade de Pornic, na costa oeste, um homem idoso notou dois jovens suspeitos em uma casa próxima. Suspeitando de roubo, ele tentou tirar uma foto do carro. Eles o atacaram com uma faca e um martelo. O aposentado morreu no hospital. Alguns dias depois, um criminoso foi detido. O brasileiro, conhecido pela polícia em outros casos, é “um bandido impulsivo e violento”. Sua autorização de residência expirou.

Estupro como rotina diária

A mídia e as redes sociais constantemente relatam ataques às mulheres. E, via de regra, está ligado aos migrantes.

11 de julho, 15:52 Tribunal francês arquiva caso de violação contra ministro do Interior

“Um imigrante ilegal do Congo estuprou duas pacientes de 70 e 78 anos no hospital. Dois dias depois, ele abusou de uma menina de 12 anos. Tornou-se parte do nosso cotidiano”, disse um dos líderes da o partido da Reconquista, Marion Marechal, está indignado. E aconteceu em um próspero subúrbio parisiense de Nanterre.

Recentemente, um parisiense de 34 anos ficou doente em um café. Ela foi levada para o hospital. De acordo com os materiais da investigação, uma jovem migrante estava se esfregando perto do bar perto dela. Quando a ambulância saiu, ele se deitou no chão, fingiu estar em coma alcoólico e uma hora depois acabou no mesmo hospital. Encontrou uma mulher e tentou estuprar. Ela voltou a si, os ordenanças vieram correndo para seus gritos e assustaram o agressor.

Ele foi pego tentando pagar em uma loja com um cartão de crédito roubado dessa mulher. Ele se apresentou como um jordaniano de 22 anos, sem documentos, mas há várias ordens de deportação. Conhecido pela polícia sob treze nomes diferentes: foi preso por furto, posse de produtos roubados, uso de drogas e tentativa de estupro de menor.

Em meados de novembro, em Moges-sur-Loire, no oeste do país, uma mulher em cadeira de rodas voltava de uma loja para casa. Dois africanos começaram a falar com ela, um deles começou a importunar. Dois dias depois, a francesa denunciou o estupro à polícia. Os suspeitos foram identificados como guineenses provenientes de um centro de formação para regresso voluntário à sua terra natal.

Só vai piorar

Existem muitas dessas histórias. E isso se deve principalmente à política de migração inconsistente das autoridades.

2 de novembro de 2019, 15h15 Caminhão com 30 migrantes do Paquistão é detido na França

Por um lado – a segurança, por outro – a pressão da esquerda e o tabu. Aqui está um exemplo ilustrativo. Em Nantes, três sudaneses bêbados espancaram e estupraram uma mulher na rua. O advogado da vítima emitiu uma declaração em seu nome: a vítima “insiste em um compromisso profundo e inabalável com os ideais humanísticos associados ao acolhimento de refugiados” e “rejeita a conexão simples e errônea entre migração e atos criminosos”. Mais tarde, descobriu-se que o advogado concorreu às eleições locais na lista da prefeita socialista de Nantes, Joanna Rolland.

De 2012 a 2019, as autoridades emitiram cerca de um milhão de OQTFs – obrigações para deixar a França. Restam apenas 130.000. O resto permaneceu.

O sistema está falhando. Não há pessoal suficiente. Os procedimentos são arrastados ad infinitum, e há muitas brechas nas leis para contornar. E a constante oposição da esquerda, que considera seu dever proteger os imigrantes ilegais.

12 de novembro, 23:07 Ministério das Relações Exteriores da França ameaça Itália com consequências em meio à crise migratória

Alguém, claro, vai embora. Mas são menos: em 2011 eram 16,7%, em 2021 – 5,7%. Sob Sarkozy, seis em cada dez notificações não foram realizadas; sob Macron, nove.

Os países do norte da África não concordam com voos em grupo e relutam muito em emitir autorizações consulares para o retorno de cidadãos que simplesmente não são necessários lá. E os criminosos estão dispostos a tudo para ficar: é melhor estar numa prisão francesa do que numa argelina ou marroquina.

De janeiro a julho do ano passado, segundo dados do governo, eles planejavam mandar 7,7 mil argelinos para casa. Apenas 22 foram expulsos, embora Macron tenha dito repetidamente que o país se livrará de todo estrangeiro que violar a lei.

As autoridades prometem que a situação vai alterar a próxima lei para reforçar a luta contra a imigração ilegal, que o Parlamento irá apreciar no início do próximo ano. Segundo o ministro do Interior, Gerald Darmanin, essas são as medidas “ mais duras”. Mas quantos deles foram antes, e tudo só está piorando.