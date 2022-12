Ecoativista é removido de rua na Alemanha com britadeira (FOTOS) — CMIO

O manifestante do clima se colou em uma via movimentada em Mainz, interrompendo o tráfego na hora do rush

A polícia da cidade alemã de Mainz teve que usar uma britadeira para remover um ativista climático que havia se colado em uma rua movimentada na sexta-feira. Três de seus cúmplices foram removidos com menos esforço, depois que sua façanha causou grandes engarrafamentos.

Seis membros de um grupo que se autodenomina Letzte Generation (Última Geração) sentaram-se na Binger Street de Mainz na manhã de sexta-feira, com quatro do grupo colando as mãos no asfalto, informou a emissora alemã SWR. À medida que o tráfego na cidade aumentava atrás deles, eles seguravam uma faixa exigindo um limite de velocidade mais baixo e multas de transporte público subsidiadas.

A polícia foi chamada ao local e conseguiu libertar três dos manifestantes supercolados imediatamente. No entanto, o quarto fixou a mão na estrada com uma mistura de cola e areia, e os policiais tiveram que erguer o asfalto ao redor e removê-lo com uma britadeira.

Dentro #Mainz wurde der Verkehr gestoppt.Die Emissionen des Verkehrssektors sind anhaltend hoch und tragen zur Vernichtung unserer Zivilisation bei.Wir machen weiter und rufen alle Mitmenschen dazu auf, sich uns anzuschließen! Gemeinsam können wir die Politik zum Handeln bewegen! pic.twitter.com/Tj8XFp4cDj — Letzte Generation (@AufstandLastGen) 9 de dezembro de 2022

Fotos postadas pelo grupo posteriormente mostraram a mão do ativista ainda colada em um quadrado de asfalto.

A SWR observou que o buraco na estrada foi consertado imediatamente, mas os policiais estão avaliando as acusações de montagem ilegal e danos materiais. De acordo com a revista Stern, o protesto e o engarrafamento resultante deixaram dois políticos atrasados ​​para uma reunião do parlamento estadual.

Letzte Generation é um grupo irmão do Just Stop Oil, cujos membros ganharam notoriedade ao desfigurar obras de arte e bloquear o tráfego no Reino Unido nos últimos meses. Ambas as organizações são financiadas pelo Climate Emergency Fund, uma fundação iniciada pela bilionária herdeira do petróleo Aileen Getty e dirigida por Trevor Neilson, um investidor ligado a Bill Gates e George Soros.

Membros da Letzte Generation também se prenderam na pista do aeroporto de Munique na quinta-feira, enquanto outro grupo entrou em uma área restrita no aeroporto de Brandemburgo, em Berlim.