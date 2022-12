Coreia do Sul insta UE a se unir contra os EUA — CMIO

O ministro do comércio de Seul diz que as ações de Washington terão um impacto discriminatório sobre os produtores sul-coreanos e europeus

Seul e Bruxelas devem coordenar suas respostas a um pacote de subsídios em larga escala adotado pelos EUA, disse o ministro do Comércio sul-coreano, Dukgeun Ahn, na sexta-feira em entrevista à EURACTIV.

A Lei de Redução da Inflação (IRA), um plano de proteção climática e investimento social de US$ 430 bilhões adotado pelo Congresso dos EUA em agosto, foi concebido para combater a inflação e reduzir os preços da energia, bem como combater as mudanças climáticas.

No entanto, também inclui subsídios maciços para carros elétricos e baterias produzidos nos EUA, gerando grandes preocupações de que os fabricantes europeus e sul-coreanos ficarão significativamente em desvantagem.

Ahn disse que a Coreia do Sul e a União Europeia devem trabalhar juntas para desenvolver uma resposta ao IRA, que foi aprovada pelo Congresso em agosto. A UE acredita que a lei viola as regras da concorrência, pois oferece incentivos para compradores de veículos elétricos americanos.

“Temos um enorme espaço para a UE e a Coreia trabalharem juntas e fazerem o [IRA] sistema mais compatível com a OMC, para não causar problemas desnecessários para partes estrategicamente importantes da nossa indústria”, Ahn disse.













No entanto, ele expressou dúvidas de que a lei possa ser alterada no curto prazo.

Ahn sugeriu que a UE e a Coreia do Sul poderiam trabalhar com o governo dos EUA “para minimizar o impacto discriminatório do IRA”, que oferece incentivos fiscais generosos para empresas americanas que investem em energia limpa e subsídios significativos para veículos elétricos domésticos, baterias e projetos de energia renovável.

“Caso fique óbvio que eles não podem fazer nada ou se não mostrarem vontade de trabalhar conosco para encontrar uma solução adequada, teremos que encontrar outra alternativa”, disse. ele disse.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já havia pedido “ação” e aumentado a ajuda estatal para suas próprias empresas em resposta às medidas dos EUA. Bernd Lange, chefe do Comitê de Comércio do Parlamento Europeu, disse que a UE deveria entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a lei.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT