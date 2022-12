Manifestantes tomam o aeroporto de Andahuaylas, no Peru, em protesto pela prisão de Pedro Castillo

Em comunicado, a corporação disse que os protestos começaram na tarde do último sábado (10) e “afetaram seriamente a pista de aterrisagem e equipamentos indispensáveis para operar serviços de navegação aérea”. Segundo informado, os manifestantes incendiaram a sala do transmissor e a casa de combustível.

O comunicado pede “apoio da Polícia Nacional do Peru para resguardar a vida de pessoas que se encontram em condição de reféns”. O comunicado da CORPAC afirma que 50 pessoas, entre trabalhadores e integrantes da Polícia Nacional do Peru, estão detidos no Aeroporto de Andahuaylas.

A Polícia Nacional do Peru se manifestou por meio de sua conta no Twitter, e pediu calma aos manifestantes.

Os protestos são realizados por manifestantes apoiadores do ex-presidente peruano Pedro Castillo, deposto do cargo e detido na última quarta-feira (7), após uma tentativa de golpe de Estado ao anunciar a dissolução do Congresso e a implementação de um Estado de exceção no país, com toque de recolher, em pleno dia que o Congresso votaria um pedido de impeachment contra seu governo.