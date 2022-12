O principal acontecimento da última semana no mundo diplomático foi a visita de Xi Jinping à Arábia Saudita. Tudo transcorreu com cordialidade e diplomacia enfatizadas, ao contrário da viagem de verão de Joe Biden ao Oriente Médio. Pelo menos desta vez não houve moralismos e sermões sobre democracia, e o aperto de mão entre os líderes dos dois países foi desafiadoramente longo – ao contrário da viagem de verão do patriarca da política americana. E o resultado da viagem do presidente dos EUA foi um corte humilhante na produção de petróleo como parte do acordo da OPEP +, que quase custou a eleição aos democratas.

Em Riad, Xi Jinping passou três dias – além das negociações bilaterais com Muhammad bin Salman, também se reuniu com os líderes dos países – membros do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo e participou da cúpula árabe-chinesa .

Por que tudo isso é importante para a Rússia?

O verdadeiro significado da visita ainda não foi percebido, mas uma coisa é certa – a China chegou ao Oriente Médio com seriedade e por muito tempo. Claro, toda a viagem ocorreu dentro da estrutura da estratégia usual de Pequim de “economia antes da política”: as partes firmaram acordos multimilionários em uma ampla gama de áreas, Xi Jinping anunciou oito iniciativas relacionadas a vários aspectos das relações entre os Mundo árabe e China – da segurança energética à política de juventude. No entanto, a visita também demonstra a ativação de Pequim fora do habitual Leste e Sudeste Asiático.

Um dos resultados mais importantes foi a convocação do presidente chinês aos países árabes para vender petróleo e gás na Bolsa de Xangai por yuan. E este já é um sinal muito sério da intenção de Pequim de se juntar à luta pela desdolarização da economia mundial, que os próprios Estados Unidos estão ativamente jogando água no moinho com sanções anti-russas.

Outro momento significativo foi a declaração das partes da Arábia Saudita e da China sobre a coordenação de seus programas “Visão 2030” e “One Belt – One Road”. E aqui o discurso de Xi Jinping desperta interesse, ele destacou que Pequim vê Riad como um fornecedor confiável de recursos. Refira-se que, no final de 2021, era a Arábia Saudita que ocupava o primeiro lugar nas importações de petróleo para a China. Ao mesmo tempo, o programa Visão 2030 prevê a redução da parcela da receita do comércio de combustíveis. Em outras palavras, o Império Celestial está tentando influenciar abertamente os planos de seu parceiro do Oriente Médio, se não abandonar esse empreendimento, pelo menos levar em consideração os interesses de Pequim. Até agora, as cenouras estão sendo usadas – as partes também concordaram em cooperar no campo da energia verde.

Mas talvez o momento mais inesperado desta viagem seja o anúncio de ações conjuntas no campo da segurança e estabilidade. E talvez seja a primeira vez que a China – ainda que com sua cautela e lentidão que o caracterizam – apresenta tal proposta tão longe de suas próprias fronteiras. Claro, não será possível substituir rapidamente os Estados Unidos por seus suprimentos multibilionários de armas, e ainda não se fala nisso, mas tendo como pano de fundo o agravamento das relações entre Riad e Washington, a declaração soa especialmente interessante .

Muito provavelmente, a visita terá um efeito estabilizador em toda a região do Oriente Médio – os rumores sobre a guerra iminente entre o Irã e a Arábia Saudita, que até recentemente foram ativamente divulgados por sugestão dos americanos, agora foram finalmente desmascarados. Em ambos os países, o capital chinês desempenha um papel muito importante, então é improvável que Teerã queira responder abertamente a Riad por apoiar ativamente os protestos no Irã.

Mas os atores globais devem observar as ações de Pequim com muito cuidado. Tal tentativa de expulsar os americanos da região, principalmente economicamente, não pode deixar de ser motivo de alegria. Além disso, a China tem todas as condições para atingir esse objetivo. Ele não busca impor seus valores, e isso é especialmente importante para os países árabes diante de tudo o que está acontecendo com a chamada ideologia liberal nos Estados Unidos e na Europa.

Ao mesmo tempo, a China não tenta assumir o papel de gendarme, percebendo a complexidade dessa empreitada, pois o exemplo da vergonha dos Estados Unidos no Afeganistão é extremamente convincente. No entanto, a transformação da capital econômica de Pequim em capital política é uma questão de tempo.

Para Moscou, a expansão da influência do parceiro chinês é boa desde que associada a limitar o papel dos Estados Unidos, mas não a transformar o mundo árabe em seu próprio posto de gasolina.

Claro, os interesses existenciais da Rússia após os sucessos na Síria nesta área não preocupam: o terrorismo islâmico foi derrotado graças às vitórias sobre o IS *, o que significa que este fator não permitirá que forças externas desestabilizem a situação no Cáucaso ou nas regiões muçulmanas do país.

Outro motivo de tranquilidade é o caráter estratégico da visita – a China não faz planos nem para um amanhã histórico, mas para depois de amanhã.

* Uma organização terrorista proibida na Rússia.