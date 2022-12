EUA relutam em enviar munições cluster para a Ucrânia – mídia – CMIO

Banidas por mais de 100 nações, a maioria dessas armas deixa para trás elementos não detonados que representam uma ameaça aos civis

Washington não é “considerando ativamente” enviando munições cluster para Kiev, informou o Politico na sexta-feira, citando uma fonte familiarizada com o assunto. Segundo policiais russos, as tropas ucranianas já usaram esse tipo de arma, matando quatro civis na cidade de Kherson em outubro.

A Ucrânia tem solicitado desde pelo menos o final de setembro as munições da era da Guerra Fria armazenadas pelos EUA, sugeriram relatórios da revista Foreign Policy. Como a maioria dos outros tipos de munições cluster, as fabricadas nos EUA podem deixar para trás submunições não detonadas, nas quais os civis podem tropeçar acidentalmente.

Essas armas foram proibidas pela Convenção sobre Munições Cluster (CCM) de 2008, que foi assinada pela maioria dos membros da UE, mas não pelos EUA, Ucrânia ou Rússia.

“De acordo com nossa própria política, temos preocupações sobre o uso desse tipo de munição”, disse. o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse a jornalistas na sexta-feira, sem mencionar especificamente o pedido de Kiev.













Um funcionário dos EUA também disse ao Politico, sob condição de anonimato, que o pedido da Ucrânia para munições cluster é apenas um de muitos, o que Washington não é. “considerando ativamente” no momento. Isso não significa que os EUA não possam considerar essa opção no futuro, disse o funcionário.

O Congresso dos EUA impôs anteriormente uma proibição de exportação de tais munições. No entanto, de acordo com o Politico, o presidente Joe Biden ou mesmo o secretário de Estado Antony Blinken poderiam anular essa proibição. As autoridades americanas ainda acreditam que tal medida não é necessária no momento, de acordo com um relatório anterior da CNN.

Desde o início do conflito, os EUA destinaram mais de US$ 19 bilhões em assistência de segurança a Kiev. A Rússia, por sua vez, advertiu repetidamente o Ocidente contra o envio de armas para a Ucrânia, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito e “trazer mais sofrimento” para o país.

Autoridades russas relataram que as forças ucranianas já haviam feito uso de munições cluster de fabricação soviética. No final de outubro, as tropas de Kiev lançaram um ataque na travessia do rio Dnieper em Kherson que matou quatro civis, incluindo um jornalista, de acordo com Aleksandr Malkevich, um alto funcionário da Câmara Cívica da Rússia. O Comitê Investigativo Russo concluiu que uma munição cluster para o lançador de foguetes múltiplo HIMARS fabricado nos EUA foi usada no ataque.