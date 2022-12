Bitcoin pode ter ‘surpresa’ desagradável reservada para investidores – mídia – CMIO

A principal criptomoeda pode cair 70% no próximo ano devido às consequências do colapso da bolsa FTX, alerta o Standard Chartered

O preço do Bitcoin pode cair para até US$ 5.000 no próximo ano em uma surpresa de mercado para os investidores, disse o banco multinacional Standard Chartered, conforme citado pelo Decrypt, um site que cobre criptomoedas.

A previsão foi feita como parte de uma lista anual de possíveis cenários que o grupo bancário do Reino Unido acredita que os mercados podem estar negligenciando.

“Os rendimentos despencaram junto com as ações de tecnologia e, embora a liquidação do Bitcoin desacelere, o estrago já foi feito”, Eric Robertsen, chefe global de pesquisa do Standard Chartered, em nota aos clientes vista pela mídia. “Cada vez mais empresas e exchanges cripto se encontram com liquidez insuficiente, levando a mais falências e um colapso na confiança dos investidores em ativos digitais.”













O analista observou que cenários um tanto extremos “têm uma probabilidade diferente de zero de ocorrer no próximo ano e … ficam materialmente fora do consenso do mercado ou de nossas próprias visões de linha de base.”

A queda no preço do Bitcoin pode coincidir com uma recuperação do ouro, disse Robertsen – potencialmente em 30%, para US$ 2.250 por onça – “à medida que as criptomoedas caem ainda mais e mais empresas criptográficas sucumbem a apertos de liquidez e retiradas de investidores.”

O analista do Standard Charted disse que o ouro poderia se restabelecer como um porto seguro, com os investidores migrando para a commodity em busca de estabilidade em tempos de volatilidade do mercado.

O Bitcoin já despencou mais de 60% este ano após uma série de colapsos de alto perfil no espaço de criptomoedas e, particularmente, a falência da principal exchange cripto FTX. O contágio das consequências da FTX tem se espalhado pelo mercado ultimamente, prejudicando a confiança dos investidores nas criptomoedas.

Na quarta-feira, o Bitcoin estava sendo negociado a cerca de US$ 16.800 por moeda.

