Sérvia está sendo 'empurrada contra a parede', diz presidente após crise política em Kosovo

“A Sérvia se encontra em uma situação extremamente difícil”, disse o presidente do país, Aleksandar Vucic, após convocar o Conselho de Segurança Nacional e classificar este domingo (11) como o dia mais difícil ao longo de seu mandato.

Os comentários foram feitos em um momento de escalada de tensões , sublinhou Vucic, culpando Pristina e acusando “boa parte da comunidade internacional” de “participar” no esquema das autoridades do Kosovo.

Ele fez umpara que “sejam calmos e pacíficos e não cedam às provocações”. O presidente instou particularmente que se abstivessem de quaisquer“, missões lideradas pela União Europeia (UE) e pelaestacionadas no Kosovo.

Ao mesmo tempo, Vucic acusou os EUA de se aliarem a Kosovo contra a Sérvia ao não respeitarem os acordos alcançados com Belgrado. “Tenho uma pergunta para nossos parceiros americanos: quais acordos Pristina respeita? E quais os americanos respeitam ?”.

Tensões no Kosovo

O impasse no norte de Kosovo, que é predominantemente sérvio, foi desencadeado nesta semana após prisão de um ex-policial sérvio acusado de atacar uma patrulha policial de Kosovo.

As tensões já estavam altas desde que Pristina anunciou eleições antecipadas na área, que deveriam ser boicotadas por todos os partidos sérvios. Além disso, centenas de policiais de etnia albanesa foram destacados para o norte da região nesta semana .

A polícia de Kosovo, equipada com veículos blindados, invadiu uma represa no lago Gazivode, no norte de Kosovo, neste domingo (11), derrubando e rasgando uma bandeira sérvia e chutando um segurança e um trabalhador. A barragem, construída em 1979, é o maior reservatório de água doce da região e gera até 35 MW de eletricidade.