UE esgotou estoques de arsenais ajudando a Ucrânia, diz Borrell

O chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse neste domingo (11) que o bloco ficou sem estoques de arsenal militar diante do fornecimento de armas à Ucrânia para auxiliar Kiev no conflito com a Rússia.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” ao fornecer armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.