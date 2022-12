Türkiye quer grande desconto no gás russo – Bloomberg – CMIO

A concessão pode ajudar Ancara a evitar um aumento nos preços da energia, informa o canal

Ancara está buscando um corte de preço de mais de 25% para o gás natural russo, informou a Bloomberg na quinta-feira, citando altos funcionários turcos. A questão será discutida na sexta-feira durante as negociações bilaterais organizadas por Türkiye.

De acordo com os funcionários, que falaram sob condição de anonimato, Türkiye quer que o desconto seja aplicado aos pagamentos de 2023 e a alguns pagamentos anteriores feitos este ano retrospectivamente. Ancara aparentemente buscará adiamentos de pagamentos, de preferência até 2024, se não conseguir uma redução no nível desejado.

A Rússia forneceu quase metade do volume total de gás importado de Türkiye no ano passado, que supostamente chega a 59 bilhões de metros cúbicos. De acordo com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a conta total de energia do país para 2022 pode chegar a US$ 100 bilhões, o dobro do valor do ano passado.

Os laços econômicos e energéticos entre a Rússia e Türkiye têm crescido ultimamente, à medida que Moscou busca novos mercados para suas exportações em meio às sanções ocidentais.

Erdogan saudou anteriormente a proposta do presidente russo, Vladimir Putin, de criar um centro de distribuição de gás natural em Türkiye, o que permitiria a Moscou redirecionar o trânsito dos danificados gasodutos Nord Stream para a região do Mar Negro.

Os dois países também estão trabalhando na construção de uma usina nuclear de US$ 20 bilhões na costa mediterrânea de Türkiye, e Ancara já solicitou à estatal russa Rosatom a construção de um segundo reator.

