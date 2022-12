O teto do preço do petróleo sairá pela culatra – Putin – CMIO

O presidente russo diz que a medida não terá impacto nas receitas de energia do país

O teto de preço imposto pelo Ocidente às exportações russas de petróleo afetará os países que adotarem a medida, e não a própria Rússia, disse o presidente Vladimir Putin na sexta-feira. Ele observou que o limite é igual aos preços pelos quais o país está vendendo atualmente seu petróleo.

“Não sofreremos perdas em nenhuma circunstância”, Putin disse durante uma coletiva de imprensa após uma cúpula da União Econômica da Eurásia (UEE) na capital do Quirguistão, Bishkek.

O limite de preço do petróleo marítimo russo, fixado em US$ 60 por barril, foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália em 5 de dezembro. Ele proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços para remessas de petróleo russo, a menos que a carga seja comprada. igual ou inferior ao preço indicado.

A Rússia não planeja vender petróleo para nações que apoiam o teto de preço, disse Putin, acrescentando que medidas específicas para retaliar contra a medida serão delineadas nos próximos dias por meio de uma ordem presidencial.

Segundo Putin, a Rússia considerará cortes na produção de petróleo se necessário, embora nenhuma decisão sobre o assunto tenha sido tomada até agora.

“Temos um acordo com a OPEP + sobre uma meta de produção conhecida, pensaremos em algo adicional se necessário” ele disse.

De acordo com o líder russo, a introdução de um teto de preços inevitavelmente reduzirá os investimentos no setor de petróleo e fará disparar os preços globais do petróleo.

